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Коронавирус ушёл, а привычки остались. Почему популярны интернет-магазины и сколько их в Беларуси?

05 августа 2022 09:21
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В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Илона Волынец, СТВ:  
Сейчас развивается интернет-торговля. Что нужно знать человеку, который собирается работать в интернет-пространстве?  

Коронавирус ушёл, а привычки остались. Почему популярны интернет-магазины и сколько их в Беларуси?-1

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:  
В самом начале зарегистрироваться как юридическое лицо, а потом платить своевременно налоги – два пункта, которые необходимо знать и выполнять. Что касается реализации в части интернет-магазинов, наши производители тоже очень активно входят в данную нишу, совместно с «Беллегпром» разрабатывается определенная программа. Нужно идти в ногу со временем и двигаться в правильном направлении. Если людям удобно покупать по интернету, значит надо присутствовать и там, чтобы забирать наших покупателей и оставлять их у себя.  

Коронавирус ушёл, а привычки остались. Почему популярны интернет-магазины и сколько их в Беларуси?-4

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Всего их у нас почти 29 тысяч. Удельный вес розничного товарооборота – порядка 6 %. Активно стало развиваться в 2020 году, когда коронавирус, когда люди боялись выйти в магазины, и наши магазины стали обеспечивать уже даже доставку продовольствия.  

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# Торговля в Беларуси # общество # Илона Волынец # Надежда Лазаревич # Нина Емельянова # Фотофакт

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