Коронавирус ушёл, а привычки остались. Почему популярны интернет-магазины и сколько их в Беларуси?

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Сейчас развивается интернет-торговля. Что нужно знать человеку, который собирается работать в интернет-пространстве?