Почему люди скупают сахар и правда ли, что скоро прилавки опустеют?

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

В каком-то смысле продовольственная торговая сеть Минска немножко распалась. В каждом магазине была какая-то своя изюминка. Может быть, в чем-то тогда было лучше, чем сейчас. Или нет?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Хочется подстегивать наши регионы, чтобы он заходили в том числе и в «Столицу». Мы там, если вы обратили внимание, на первом этаже у нас есть нестандартное название для столицы – «Любимый Брест». Мы очень благодарны Брестской области, что они зашли со всем перечнем своих производимых товаров. Конечно, хотелось бы возрождать такой момент, как возможность купить что-то уникальное, которое производится в глубинках нашей страны. Илона Волынец, СТВ:

Если говорить о том товаре, который присутствует в каждом магазине, – сахар. Скажите, когда наши люди перестанут вестись на эту информационную шумиху и прекратится паника? Кристина Сущеня:

Прекратят снимать смешные видео, что все скупают сахар.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Всегда ажиотаж начинался с Минска. Даже в марте 2020 года увидели в интернете фотографию пустых полок в Америке и побежали в наши магазины. Просто выносили все мешками, ящиками, сумками. Сейчас, когда пошел ажиотаж с сахаром из Пинска, Брестскую область захватило, потом Гродненскую, а потом Минск. И я думаю: боже, что-то поменялось. Не знаю, можно ли сказать, что какая-то диверсия из Пинска поступила, потому что в стране свои сахарные заводы, мы полностью обеспечены сахаром, можем себе позволить поставлять на экспорт. И тут уже все – не будет сахара в стране, цены вырастут в два раза. Такого не бывает.

Сергей Смольский, депутат Мингорсовета, сопредседатель Ассоциации розничных сетей Беларуси:

В нашем государстве есть определенный госрезерв, который хранится в каждой торговой организации. В Минске есть тоже определенные резервы, которые хранятся. Я считаю, что в семье у каждой хозяйки тоже должен быть определенных резерв. И два килограмма сахара, килограмм гречки и килограмм муки должны быть всегда. Почему возникает этот хапун, когда все начинают хватать? Есть две причины. Первая причина – внеплановая, когда, допустим, был ковид, где-то кто-то увидел, что появились пустые полки, и начал хватать, начали говорить, что импорт исчезнет, в основном это люди моего возраста (50+). Они еще помнят те сложные времена дефицита и на всякий случай берут. Какие профилактические меры? Здесь было сказано, что у нас всего хватает. Но плохо работает, когда мы говорим, что у нас всего хватает, не берите. Я считаю, что нужно разъяснять. Тот же сахар. Срок хранения – пять лет. Да, его можно немножко взять в запас. Та же мука – год. Куда вы ее берете? Вы же ее потом выбросите, если не сможете потребить. Нужно просто объяснять людям, чтобы они не выбрасывали зря свои деньги. И второе. Как говорит наш Президент: а чего мы паримся? Если у нас всего хватает, то это же хорошо: производитель быстро продаст свою продукцию, торговля тоже получит свою торговую наценку, продав эти товары, государство получит свои налоги. Какие проблемы? Пусть берут.