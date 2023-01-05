Поход в боулинг, конфеты и канцелярия. БСЖ принял эстафету добра и поздравил сирот из Минской области

Новости Беларуси. Эстафету добра сегодня, 5 января, продолжили и представители Белорусского союза женщин. Они посетили школу-интернат для детей-сирот в Станьково, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13 воспитанников учреждения подготовили для гостей насыщенную программу, главное на мероприятии – хоровод вокруг елки под новогодние песни. В конце по традиции – стихи Деду Морозу и долгожданные подарки: наборы конфет и принадлежности в школу. Кроме того, ребятам вручили сертификат на поход в боулинг.

Ольга Шпилевская, председатель ОО «Белорусский союз женщин»:

Женщины как раз, мне кажется, те, кто должен включаться в любые благотворительные дела с открытым сердцем. Мы делаем это абсолютно искренне, потому что для нас не может быть и, в принципе, нет такого понятия, как чужие дети. У каждого ребенка есть мама, есть женщина, которая должна ему помочь и поддержать. Если вдруг так получилось, что кто-то лишился этой мамы, значит, мы, женщины, должны подставить плечо и оказать поддержку.

Вацлав Макаревич, директор ГУО «Дзержинский районный социально-педагогический центр»:

Дети в восторге. Во-первых, так все было живо, так активно. И дети радуются, что подарки, ведь сладкие подарки у нас от многих акций. Но еще и был практический подарок, рюкзак, с которым он может идти в школу, туда сокровенные альбомы, записки. Они очень любят такие индивидуальные подарки.