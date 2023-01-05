«Запрос на реабилитацию очень велик». Как можно поправить здоровье в санатории «Ружанский»?

Агроусадьбы, санатории и спа-комплексы. В последнее время белорусы стали активнее путешествовать в пределах своей страны. О том, может ли отдых в Беларуси быть лучше заграничного, какие варианты предлагает отечественный туристический бизнес и во сколько обойдется отпуск, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Только и слышишь, что все кругом ездят отдыхать в санатории. Особенно встает вопрос: зачем отдых в санатории здоровому человеку? Так нужен отдых в санатории здоровому или нет?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Наверное, разочарую – здоровых людей или тех, кто считает себя таковыми, практически не бывает. Особенно в условиях, когда мы живем в состоянии стрессов, пандемии. Сегодня санатории на примере нашего предприятия особенно наглядно представляются – сложные, такие многогранные, многофункциональные комплексы. Мы построили на практике гибридное предприятие, которое содержит в себе три ключевых глобальных направления. Первое направление – спа-курорт «Ружа Хутар». То есть здесь практически нет оздоровления и лечения. Это отдых, экскурсионное, тусовка – новогодние мероприятия, белорусская Снегурочка, Беловежская пуща, Дед Мороз. Второе направление. Мы поняли, что сегодня, особенно после пандемии, XXI век – это век многих заболеваний – опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой, онкология. Мы работаем как реабилитационное медицинское учреждение. В республике запрос на реабилитацию очень велик. Отсюда мы приходим к понятию медицинского туризма. Третий вопрос – это то, что вы сказали, оздоровление. Действительно, и здоровым людям, даже если они считают себя абсолютно здоровыми, заряд бодрости, лишних сил не помешает. Эти программы оздоровления, омоложения, что особенно, наверное, заинтересует прекрасную половину нашего общества – это все реализуется в концепции санатория. Таким образом, мы видим, что это не просто как раньше был – такой, может быть, пансионат для определенной категории людей. Сегодняшний санаторий интересен всей возрастной целевой аудитории от мала до велика. Каждый найдет для себя, чем заняться в санатории.