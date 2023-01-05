«Запрос на реабилитацию очень велик». Как можно поправить здоровье в санатории «Ружанский»?

Агроусадьбы, санатории и спа-комплексы. В последнее время белорусы стали активнее путешествовать в пределах своей страны. О том, может ли отдых в Беларуси быть лучше заграничного, какие варианты предлагает отечественный туристический бизнес и во сколько обойдется отпуск, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Только и слышишь, что все кругом ездят отдыхать в санатории. Особенно встает вопрос: зачем отдых в санатории здоровому человеку? Так нужен отдых в санатории здоровому или нет?
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Наверное, разочарую – здоровых людей или тех, кто считает себя таковыми, практически не бывает. Особенно в условиях, когда мы живем в состоянии стрессов, пандемии. Сегодня санатории на примере нашего предприятия особенно наглядно представляются – сложные, такие многогранные, многофункциональные комплексы.
Мы построили на практике гибридное предприятие, которое содержит в себе три ключевых глобальных направления. Первое направление – спа-курорт «Ружа Хутар». То есть здесь практически нет оздоровления и лечения. Это отдых, экскурсионное, тусовка – новогодние мероприятия, белорусская Снегурочка, Беловежская пуща, Дед Мороз.
Второе направление. Мы поняли, что сегодня, особенно после пандемии, XXI век – это век многих заболеваний – опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой, онкология. Мы работаем как реабилитационное медицинское учреждение. В республике запрос на реабилитацию очень велик. Отсюда мы приходим к понятию медицинского туризма.
Третий вопрос – это то, что вы сказали, оздоровление. Действительно, и здоровым людям, даже если они считают себя абсолютно здоровыми, заряд бодрости, лишних сил не помешает. Эти программы оздоровления, омоложения, что особенно, наверное, заинтересует прекрасную половину нашего общества – это все реализуется в концепции санатория. Таким образом, мы видим, что это не просто как раньше был – такой, может быть, пансионат для определенной категории людей. Сегодняшний санаторий интересен всей возрастной целевой аудитории от мала до велика. Каждый найдет для себя, чем заняться в санатории.
Алеся Лакина:
Самые популярные медицинские услуги – это тот же электрофорез и грязевые ванны или все гораздо разнообразнее?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Все гораздо шире, Алеся. Бери больше.
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
В «Ружанском», как в бокале хорошего вина, сочетаются традиции советской санаторно-курортной школы, оздоровления и самые новейшие, современные научно-технические материальные достижения. В общем-то, мы по всему миру выдергивали эти самые передовые технологии и внедряли их у себя. Я не назову, какая процедура более важна. «Ружанский» – это большой очень комплекс. Познакомиться с нами бегло – надо не менее пяти часов. Поэтому нет такой любимой, каждый найдет свое, я уверяю. Я могу только гарантировать одно, что вы все найдете в «Ружанском», все современные методики и технологии.
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