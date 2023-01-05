Предусмотрена возможность утраты белорусского гражданства. Президент подписал поправки в закон

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал поправки в закон «О гражданстве». Документ уточняет круг лиц, которые приобрели белорусское гражданство по рождению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также предусматривается обязанность принесения присяги лицом, которое приобретает гражданство нашей страны, и обязанность белорусов уведомлять госорганы о наличии гражданства другого государства, вида на жительство в другой стране или иных документов, которые дают право на льготы и преимущества в иностранном государстве.