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Предусмотрена возможность утраты белорусского гражданства. Президент подписал поправки в закон

05 января 2023 20:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал поправки в закон «О гражданстве». Документ уточняет круг лиц, которые приобрели белорусское гражданство по рождению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также предусматривается обязанность принесения присяги лицом, которое приобретает гражданство нашей страны, и обязанность белорусов уведомлять госорганы о наличии гражданства другого государства, вида на жительство в другой стране или иных документов, которые дают право на льготы и преимущества в иностранном государстве.

Предусмотрена возможность утраты белорусского гражданства. Президент подписал поправки в закон-1

Предусмотрена возможность утраты лицом гражданства, приобретенного по рождению, в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам нашей страны, если такое лицо находится за ее пределами.

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# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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