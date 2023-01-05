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«Инженеры, зоотехники, ветврачи». В Минской области за 2022-й трудоустроили 17 тысяч человек

05 января 2023 20:24
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Новости Беларуси. Уровень безработицы в Минской области за 2022 год составил 0,1 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трудоустроено около 17 тысяч человек. Больше всего в Солигорском, Молодечненском, Слуцком и Борисовском районах.

«Инженеры, зоотехники, ветврачи». В Минской области за 2022-й трудоустроили 17 тысяч человек-1

На Любанщине в 2022 году работу получили порядка 750 граждан. Это 85 % от общего числа людей, нуждающихся в трудоустройстве. Сейчас здесь открыто более 600 вакансий. Специалисты требуются в сфере сельского хозяйства, торговли и транспорта.

«Инженеры, зоотехники, ветврачи». В Минской области за 2022-й трудоустроили 17 тысяч человек-4

Екатерина Стромилова, заместитель начальника отдела управления по труду, занятости и социальной защите Любанского райисполкома:
Уровень безработицы на 1 января 2023 года составил 0,07 %. На портале государственной службы занятости насчитывается 298 вакансий, из них 146 вакансии по рабочим профессиям. На сегодня наиболее востребованы такие вакансии, как (если по рабочим профессиям) швеи, продавцы, операторы машинного доения, трактористы-машинисты. Если говорить о вакансиях служащих, это инженеры, зоотехники, ветврачи.

«Инженеры, зоотехники, ветврачи». В Минской области за 2022-й трудоустроили 17 тысяч человек-7

Ежеквартально в районе проходят электронные ярмарки вакансий. В 2022 году за консультацией обратились свыше 40 человек. Работу также предлагают молодежи, которая может трудоустроиться в свободное от учебы время в период летних каникул.

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# Трудоустройство # общество # Екатерина Стромилова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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