«Инженеры, зоотехники, ветврачи». В Минской области за 2022-й трудоустроили 17 тысяч человек

Новости Беларуси. Уровень безработицы в Минской области за 2022 год составил 0,1 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трудоустроено около 17 тысяч человек. Больше всего в Солигорском, Молодечненском, Слуцком и Борисовском районах.
Новости Беларуси. Уровень безработицы в Минской области за 2022 год составил 0,1 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трудоустроено около 17 тысяч человек. Больше всего в Солигорском, Молодечненском, Слуцком и Борисовском районах.
На Любанщине в 2022 году работу получили порядка 750 граждан. Это 85 % от общего числа людей, нуждающихся в трудоустройстве. Сейчас здесь открыто более 600 вакансий. Специалисты требуются в сфере сельского хозяйства, торговли и транспорта.
Екатерина Стромилова, заместитель начальника отдела управления по труду, занятости и социальной защите Любанского райисполкома:
Уровень безработицы на 1 января 2023 года составил 0,07 %. На портале государственной службы занятости насчитывается 298 вакансий, из них 146 – вакансии по рабочим профессиям. На сегодня наиболее востребованы такие вакансии, как (если по рабочим профессиям) швеи, продавцы, операторы машинного доения, трактористы-машинисты. Если говорить о вакансиях служащих, это инженеры, зоотехники, ветврачи.
Ежеквартально в районе проходят электронные ярмарки вакансий. В 2022 году за консультацией обратились свыше 40 человек. Работу также предлагают молодежи, которая может трудоустроиться в свободное от учебы время в период летних каникул.
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