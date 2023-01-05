«Инженеры, зоотехники, ветврачи». В Минской области за 2022-й трудоустроили 17 тысяч человек

Новости Беларуси. Уровень безработицы в Минской области за 2022 год составил 0,1 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трудоустроено около 17 тысяч человек. Больше всего в Солигорском, Молодечненском, Слуцком и Борисовском районах.

На Любанщине в 2022 году работу получили порядка 750 граждан. Это 85 % от общего числа людей, нуждающихся в трудоустройстве. Сейчас здесь открыто более 600 вакансий. Специалисты требуются в сфере сельского хозяйства, торговли и транспорта.

Екатерина Стромилова, заместитель начальника отдела управления по труду, занятости и социальной защите Любанского райисполкома:

Уровень безработицы на 1 января 2023 года составил 0,07 %. На портале государственной службы занятости насчитывается 298 вакансий, из них 146 – вакансии по рабочим профессиям. На сегодня наиболее востребованы такие вакансии, как (если по рабочим профессиям) швеи, продавцы, операторы машинного доения, трактористы-машинисты. Если говорить о вакансиях служащих, это инженеры, зоотехники, ветврачи.