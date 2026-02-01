«Железный тыл» посевной: как модернизируют райагросервисы в Беларуси?
На неделе Президент, принимая министра сельского хозяйства, поднял в том числе вопрос работы райагросервисов. Эти предприятия – «железный тыл» посевной и уборочной. По крайней мере, так было в раньше. В советское время без такой базы было сложно представить работу любого хозяйства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В мастерских сельхозтехники проводили модернизацию сложнейших узлов и оказывали скорую помощь тракторам и комбайнам. Сегодня в Беларуси возвращаются к такому опыту, восстанавливают и укрепляют такие сервисные центры.
В каждом районе процесс идет своим чередом. Что влияет на скорость восстановления, узнал Глеб Прокофьев.
От райагросервиса теперь осталось только одно название. Райагропромтехснаб, больше ничего нет.
В девяностых и начале нулевых Глусский райагропромтехснаб – лидер по ремонту сельхозтехники в регионе. Для скорейшего возвращения машин в строй тракторы, комбайны и сеялки свозили сюда со всей области. Теперь о былом успехе напоминают лишь десятки ржавых станков. Время здесь, кажется, остановилось.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Мы в одном из зданий, где раньше велись работы по ремонту техники. Это цех реставрации деталей. Сейчас все здесь в запустении.
25 ремонтных помещений уже снесли. Еще 2 – в аварийном состоянии.
Вячеслав Комиссаров, председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля:
Должных мер, к сожалению, по сохранности самого здания своевременно не было принято. И сейчас оно в аварийном состоянии, разрушается. Будущего у него никакого, только снос.
Под большим вопросом и будущее самого предприятия. Валерий Иванович работает здесь уже около 40 лет: когда-то для коллектива специалистов не было ничего невозможного: чинили то, что, казалось, не поддается восстановлению. Теперь максимум организации – легкий косметический апгрейд.
Валерий Боярко, заместитель заведующего мастерскими ОАО «Глусский райагропромтехснаб»:
С нуля приходило, все разбирали, и выезжал новый трактор. Комбайны то же самое, цех был, полностью делали. Делали реставрацию любой техники.
Энергонасыщенные тракторы теперь в рядах «неприкасаемых» – их ремонт не по силам местным специалистам. Причины такого положения дел – комплексный удар: острый дефицит кадров, устаревшее оборудование. Теперь Глусский агросервис сам нуждается в качественном сервисе. Полном техническом и технологическом преображении.
Валентин Шостак, директор ОАО «Глусский райагропромтехснаб»:
Ремонтную базу хотелось бы усилить каким-то новым оборудованием. Станок для обжима гидравлических шлангов, какое-то оборудование для животноводческих ферм.
В советские годы система райагросервисов обеспечивала комплексное техобслуживание колхозов и совхозов. Они не только ремонтировали тракторы и комбайны, но и поставляли необходимые запчасти. По сути, выполняли роль промежуточного звена между государством и хозяйствами, сильно упрощая жизнь последним. Сеть сервисных организаций продолжает работать и сегодня, однако эффективность вызывает вопросы. Устранить все проблемные моменты поручил глава государства. Сохранить все лучшее из советского опыта с поправкой на современные условия.
Сергей Метельский, генеральный директор РО «Белагросервис»:
Около 40 организаций агросервисного обслуживания запланировали модернизацию, проведение технического переоснащения, закупку оборудования. Также 59 организаций, которые имеют базы приема и хранения удобрений, при наличии финансирования планируют проведение модернизации баз хранения, подъездных путей, емкостей для хранения. На все эти работы по модернизации системы в ближайшей перспективе требуется около 150 миллионов рублей.
Так, бывший райагросервис в Шкловском районе превращается в многофункциональный комплекс в регионе. После апгрейда в ремонтных мастерских смогут обслуживать до 10 сельхозмашин одновременно. Здесь планируют проводить полный спектр услуг по восстановлению техники: от тракторов и фронтальных погрузчиков до зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.
Юрий Косенко, главный инженер РУП «Купаловское» – управляющая компания холдинга»:
К 20 февраля мы уже планируем заниматься началом ремонта параллельно со строителями, когда они будут заканчивать все работы внутри, сельхозмашин. Это имеется в виду почвообработка, потому что первоочередная техника, которая выходит на поля, это посевная, это подготовка поля.
Шкловский район задает тренд. Обновленный райагросервис должен стать образцом для модернизации подобных предприятий по всей стране.
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