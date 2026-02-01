«Железный тыл» посевной: как модернизируют райагросервисы в Беларуси?

На неделе Президент, принимая министра сельского хозяйства, поднял в том числе вопрос работы райагросервисов. Эти предприятия – «железный тыл» посевной и уборочной. По крайней мере, так было в раньше. В советское время без такой базы было сложно представить работу любого хозяйства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В мастерских сельхозтехники проводили модернизацию сложнейших узлов и оказывали скорую помощь тракторам и комбайнам. Сегодня в Беларуси возвращаются к такому опыту, восстанавливают и укрепляют такие сервисные центры. В каждом районе процесс идет своим чередом. Что влияет на скорость восстановления, узнал Глеб Прокофьев.

От райагросервиса теперь осталось только одно название. Райагропромтехснаб, больше ничего нет. В девяностых и начале нулевых Глусский райагропромтехснаб – лидер по ремонту сельхозтехники в регионе. Для скорейшего возвращения машин в строй тракторы, комбайны и сеялки свозили сюда со всей области. Теперь о былом успехе напоминают лишь десятки ржавых станков. Время здесь, кажется, остановилось.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Мы в одном из зданий, где раньше велись работы по ремонту техники. Это цех реставрации деталей. Сейчас все здесь в запустении. 25 ремонтных помещений уже снесли. Еще 2 – в аварийном состоянии.

Вячеслав Комиссаров, председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля:

Должных мер, к сожалению, по сохранности самого здания своевременно не было принято. И сейчас оно в аварийном состоянии, разрушается. Будущего у него никакого, только снос. Под большим вопросом и будущее самого предприятия. Валерий Иванович работает здесь уже около 40 лет: когда-то для коллектива специалистов не было ничего невозможного: чинили то, что, казалось, не поддается восстановлению. Теперь максимум организации – легкий косметический апгрейд.

Валерий Боярко, заместитель заведующего мастерскими ОАО «Глусский райагропромтехснаб»:

С нуля приходило, все разбирали, и выезжал новый трактор. Комбайны то же самое, цех был, полностью делали. Делали реставрацию любой техники. Энергонасыщенные тракторы теперь в рядах «неприкасаемых» – их ремонт не по силам местным специалистам. Причины такого положения дел – комплексный удар: острый дефицит кадров, устаревшее оборудование. Теперь Глусский агросервис сам нуждается в качественном сервисе. Полном техническом и технологическом преображении.

Валентин Шостак, директор ОАО «Глусский райагропромтехснаб»:

Ремонтную базу хотелось бы усилить каким-то новым оборудованием. Станок для обжима гидравлических шлангов, какое-то оборудование для животноводческих ферм. В советские годы система райагросервисов обеспечивала комплексное техобслуживание колхозов и совхозов. Они не только ремонтировали тракторы и комбайны, но и поставляли необходимые запчасти. По сути, выполняли роль промежуточного звена между государством и хозяйствами, сильно упрощая жизнь последним. Сеть сервисных организаций продолжает работать и сегодня, однако эффективность вызывает вопросы. Устранить все проблемные моменты поручил глава государства. Сохранить все лучшее из советского опыта с поправкой на современные условия.

Сергей Метельский, генеральный директор РО «Белагросервис»:

Около 40 организаций агросервисного обслуживания запланировали модернизацию, проведение технического переоснащения, закупку оборудования. Также 59 организаций, которые имеют базы приема и хранения удобрений, при наличии финансирования планируют проведение модернизации баз хранения, подъездных путей, емкостей для хранения. На все эти работы по модернизации системы в ближайшей перспективе требуется около 150 миллионов рублей. Так, бывший райагросервис в Шкловском районе превращается в многофункциональный комплекс в регионе. После апгрейда в ремонтных мастерских смогут обслуживать до 10 сельхозмашин одновременно. Здесь планируют проводить полный спектр услуг по восстановлению техники: от тракторов и фронтальных погрузчиков до зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.