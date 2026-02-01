Выход в оффлайн. Поможет ли ограничение социальных сетей обезопасить детей? Мнения экспертов

Польша чадит и отравляет воздух. Поставщиком токсинов выступают и социальные сети. В переносном смысле, конечно, но эффект от такого воздействия не менее губительный. Особенно подвержены влиянию дети и подростки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом уже не раз говорили психологи. А на неделе очередная страна объявила о цифровом детоксе для несовершеннолетних. Во Франции одобрили закон о запрете на соцсети для детей младше 15 лет. Вето начнет действовать уже в сентябре. Депутаты поддержали проект единогласно. А первой полностью оградила детей от соцсетей Австралия, где такой запрет действует уже с декабря 2025-го. Пойдет ли на пользу «цифровая диета» или запретный плод сладок, мнения экспертов изучила Анастасия Иванникова.

Эпоха цифрового детства подошла к концу? Пока одни страны еще только обсуждают возможные риски, другие уже поставили соцсети «на паузу». Так все-таки что это: хорошая возможность вернуть детей из виртуального мира в оффлайн или, наоборот, бесполезная попытка остановить прогресс?

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Соцсети для подростков теперь под «цифровым замком». Конечно, не везде. Первой в мире за такой «бан» выступили в Австралии. Теперь здесь недостаточно просто нажать кнопку «мне есть 16». Чтобы зайти в аккаунт, система требует биометрию или подтверждение через банковский счет. А вот стоить один недосмотренный подросток может около 32 миллионов долларов. Но сегодня Австралия не просто первопроходец – родоначальник своеобразного тренда. Об аналогичных законах уже задумались в Индонезии, некоторых штатах США, европейских странах. А где-то не просто задумались.

Еще в начале недели за цифровой детокс для подростков проголосовала нижняя палата парламента Франции. Теперь документ направят в Сенат. Отныне никаких соцсетей до 15 лет. По просьбе Эммануэля Макрона законопроект рассматривают в ускоренном режиме, что означает только одно чтение вместо двух в каждой палате парламента. Активизировать запрет власти надеются уже в феврале.

Вот уже 13 лет Анастасия живет во Франции и изучает ее изнутри. Гид, автор книг, блогер, а еще мама двух очаровательных детей. С одной стороны, девушка «за» такой режим тишины (тем более это основа местной школьной политики), с другой – как объяснить ребенку, что ему «нельзя», когда мама постоянно в сети?

Анастасия Соколова-Буалле, жительница Франции:

Использование телефонов в школах запрещено, можно пользоваться на переменах во внутреннем дворе школы. В классе пользоваться телефонами нельзя. Поэтому тут вопрос, как это все будет соблюдаться, кто будет за этим следить и какие контрмеры будут приниматься. И одно из главных опасений во Франции – это введение цифрового паспорта.

Кстати, в новом законе расширить планируют и запрет на мобильники в колледжах. А точнее, распространить его и на старшие школы. Для Беларуси такой мобильный детокс уже знаком. С 1 сентября смартфоны у школьников под замком. Поначалу это, конечно, казалось вызовом, но сегодня и педагоги, и сами ученики констатируют: эпоха бесконтрольного «зависания» в гаджетах в прошлом.

Наталия Громова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Беларуси:

Они все равно будут играть. Вопрос – с чем и потом что у них формируется. В качестве деструктивного контента, где постоянное насилие, где стрелялки? Борьба рождает только борьбу. Либо мы будем обучать чему-то через игру детей. То есть ко всему надо подходить с умом. Но ведь и те самые разумные меры в Австралии продиктованы реальной статистикой. Исследование, заказанное правительством в начале 2026 года, показало, что 96 % детей до 15 лет практически живут в соцсетях, а 7 из 10 сталкивались с токсичным контентом. Это не просто лайки и мемы, а кибербуллинг, пропаганда суицида, видео драк. К тому же опасность подстерегает не только в экране смартфона. «Рэд флаги» важно вовремя заметить в поведении подростков.

Алексей Жарков, психолог:

Зависимость может сформироваться, если никак это не контролировать, это начинает мешать жизни, входу в социум, общению с людьми, начинают появляться какие-то проблемы, школа, семья, друзья, которые реальны, отходят на второй план.