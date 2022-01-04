«Врач измеряет давление, уровень кислорода в крови». Что важно знать перед тем, как сделать прививку от коронавируса?

Новости Беларуси. В Минской области от COVID-19 уже привиты более 650 тысяч человек. При этом более 30 % населения прошли полный курс вакцинации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах по темпам прививочной кампании – Дзержинский, Стародорожский, Столбцовский районы, а также город Жодино. Все учреждения обеспечены необходимым количеством препаратов. Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

За качеством и условиями хранения препарата для вакцинации тщательно следят. Важно соблюдать температурный режим. Перед прививкой процедуру вскрытия ампулы проводят при пациенте.

Екатерина Кузьмина, процедурная медсестра поликлиники № 4 Борисовской центральной районной больницы:

Когда приходит пациент, все делается при нем: размораживается, вскрывается. Чтобы пациент был уверен, что я вакцину не перепутала. Людей в последнее время очень много, даже до сотни доходит. Это если брать две смены.

Доз вакцины в Борисовской центральной районной больнице достаточно. Привиться можно как китайским, так и российским препаратом. Это решение пациент принимает сам. А вот наличие противопоказаний к вакцинации обязательно проверяет врач на первичном осмотре.