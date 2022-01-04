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«Врач измеряет давление, уровень кислорода в крови». Что важно знать перед тем, как сделать прививку от коронавируса?

04 января 2022 15:10
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Новости Беларуси. В Минской области от COVID-19 уже привиты более 650 тысяч человек. При этом более 30 % населения прошли полный курс вакцинации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В лидерах по темпам прививочной кампании – Дзержинский, Стародорожский, Столбцовский районы, а также город Жодино. Все учреждения обеспечены необходимым количеством препаратов.

Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

«Врач измеряет давление, уровень кислорода в крови». Что важно знать перед тем, как сделать прививку от коронавируса?-1

За качеством и условиями хранения препарата для вакцинации тщательно следят. Важно соблюдать температурный режим. Перед прививкой процедуру вскрытия ампулы проводят при пациенте.

«Врач измеряет давление, уровень кислорода в крови». Что важно знать перед тем, как сделать прививку от коронавируса?-4

Екатерина Кузьмина, процедурная медсестра поликлиники № 4 Борисовской центральной районной больницы:
Когда приходит пациент, все делается при нем: размораживается, вскрывается. Чтобы пациент был уверен, что я вакцину не перепутала. Людей в последнее время очень много, даже до сотни доходит. Это если брать две смены.

«Врач измеряет давление, уровень кислорода в крови». Что важно знать перед тем, как сделать прививку от коронавируса?-7

Доз вакцины в Борисовской центральной районной больнице достаточно. Привиться можно как китайским, так и российским препаратом. Это решение пациент принимает сам. А вот наличие противопоказаний к вакцинации обязательно проверяет врач на первичном осмотре.

«Врач измеряет давление, уровень кислорода в крови». Что важно знать перед тем, как сделать прививку от коронавируса?-10

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Перед вакцинацией обязательно проводится предварительный осмотр. Врач измеряет давление, уровень кислорода в крови, температуру. И только после этого пациент отправляется в прививочный кабинет.

Подробности в видеоматериале.

# Вакцинация # общество # Анастасия Кончиц # Екатерина Кузьмина # Валентина Захарова # Александр Дрозд # Фотофакт

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