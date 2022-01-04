Медведица, рыси и альпаки. Какие ещё животные есть в комплексе «Станьково»?

Новости Беларуси. В гости к талисману нового года. В выпуске программы «Центральный регион» на СТВ – топ-3 резиденций Деда Мороза в Минской области. Елка в мире животных в «Станьково», Дед Мороз – генерал, и чем пахнут ремесла – в гостях у сказки в Дудутках.

Тигр – животное своенравное, но любознательное. Потому считается, что 2022 год как нельзя лучше подходит для изучения чего-то нового. Ну а пока астрологи строят прогнозы, в Станьково можно просто полюбоваться на удачу величественным символом года. И не только им.

Яна Шипко, корреспондент:

Мы приехали в «Станьково», в первую очередь, конечно, ради символа наступившего года, но зимой на огромной территории зоосада есть своя прелесть – те животные, которые могут похвастаться теплой меховой шубкой, не прячутся в домиках, а с удовольствием выходят пообщаться с посетителями.

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом центра экологического туризма «Станьково»:

В холодное время мы даем больше овощей. Если летом это в основном зеленая трава, они овощи едят не очень охотно, то зимой – свекла, картофель, морковь, капуста, естественно, сено, овес из зерновых. Если летом они чувствуют себя более менее тепло, то зимой идет больше подстилки в домиках, опилки, солома.

Утепляем будки, если где-то животные типа лис, енотов, енотовидных собак. И кормежка у них более калорийная – масло, каши всевозможные. В общем, стараемся, чтобы они не замерзли. В домике практически никто не прячется зимой, потому что у нас погода не такая морозная. И если летом их «достают» разные слепни, оводы, то зимой они лучше в снегу купаются. Даже гуси в вольере в домик не заходят.

Если вы любите природу и животных, смело выбирайте эту резиденцию Деда Мороза. Здесь один из самых живописных теремков сказочного волшебника и зажигательная программа.

Зажглись огоньки на нашей елочке-красавице!

А бонусом к посещению этой новогодней резиденции – зоотерапия. Лев Армани, неразлучные подружки медведица Василиса и собачка Анфиса, ламы, яки, зубры, рысь, благородные и пятнистые олени, камерунские козочки. Пожалуй, знакомить малышей с повадками животных – лучше места не сыщешь. Они хоть и гуляют по вольерам сами по себе, позволяют собой вдоволь полюбоваться, а то и подходят если не за угощением, то за порцией ласки.

Рядом с Минском. Сюда решили. Тут еще зоопарк. Хороший праздник, все отлично.