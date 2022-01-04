Генеральным директором Большого театра Беларуси стала Екатерина Дулова

Новости Беларуси. Екатерина Дулова стала новым генеральным директором Большого театра Беларуси. 4 января министр культуры Анатолий Маркевич представил нового руководителя творческому коллективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Екатерина Дулова стала новым генеральным директором Большого театра Беларуси. 4 января министр культуры Анатолий Маркевич представил нового руководителя творческому коллективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дулова сменила на этой должности Вячеслава Гарбузова. Он возглавлял театр с мая 2021 года. Ранее доктор искусствоведения, профессор 11 лет занимала должность ректора Белорусской государственной академии музыки. Также она входит в состав Конституционной комиссии. Первоочередная задача нового руководителя Большого – вернуть театру, символу белорусского искусства, авторитет среди зарубежных импресарио.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Это традиционная форма существования всех абсолютно театров. Вариантов там довольно много, как обменные спектакли и программы с конкретными театрами, так и, конечно, помощь менеджеров, продюсеров, которые будут предлагать некие гастрольные туры, топовые, быть может, и фестивали, то есть там, где реально можно представить свою страну, показать и рассказать о нас сегодня. И, с другой стороны, конечно, привезти необходимые средства, чтобы повысить в том числе и материальный уровень тех, кто работает здесь.
В планах Екатерины Дуловой также плодотворная работа в дуэте с художественным руководителем театра Валентином Елизарьевым.