Генеральным директором Большого театра Беларуси стала Екатерина Дулова

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Это традиционная форма существования всех абсолютно театров. Вариантов там довольно много, как обменные спектакли и программы с конкретными театрами, так и, конечно, помощь менеджеров, продюсеров, которые будут предлагать некие гастрольные туры, топовые, быть может, и фестивали, то есть там, где реально можно представить свою страну, показать и рассказать о нас сегодня. И, с другой стороны, конечно, привезти необходимые средства, чтобы повысить в том числе и материальный уровень тех, кто работает здесь.