Погрузиться в атмосферу прошлого – побывали в музее «Лошицкая усадьба» на выставке эксклюзивных предметов быта

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Будущие инженеры, технологи и конструкторы – куда записать ребенка в Центре технического творчества детей и молодежи

Калейдоскопы времени. Обожаете классику и путешествия в прошлое? Тогда приглашаем в Лошицкую усадьбу на великолепную выставку «Старые годы. Зарисовки из усадебной жизни и быта». Здесь можно почувствовать себя тургеневскими или чеховскими героями и мысленно оказаться в середине XIX-начале XX столетия. Рубеж веков – эпоха технического прогресса читается в эксклюзивных предметах. Проводить параллель между прошлым и настоящим захватывает.

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

«Музей «Лошицкая усадьба» вдохновила наших коллег из далекого Нижнего Новгорода, Нижегородского музея-заповедника, приехать с такой выставкой. Привезти именно такие предметы, которые находились в интерьерах: в жилых интерьерах усадеб, украшали интерьеры флигелей – там, где живет прислуга либо вообще предметы, которыми пользовались люди.

Лидия Маркович:

Есть такое понятие – отхожие промыслы. Когда крестьяне на зиму начинают путешествовать по окрестностям, предлагая свои услуги, кто на чем специализировался – заточить ножи либо веревки сплести. Такие станки тоже представлены.

Чудесный антураж. Кажется, вы попали на светский прием в загородную усадьбу. Экспозиция позволяет заглянуть в каретную, гостиную, детскую, на кухню и полностью погрузиться в атмосферу былого. Особый восторг вызывает транспорт и велосипеды.