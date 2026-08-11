Новости по тегу #Музеи Минска

В духе Гарри Поттера и Властелина колец. Сегодня мы открываем портал в магический мир и отправляемся в самое сказочное пространство столицы – «Легендарий».
Летний музыкально-туристический сезон в Минске продолжает собирать тысячи гостей. И Лошицкий парк прочно удерживает статус одной из самых популярных площадок.
На 7 гектарах под открытым небом собрано более 2 000 валунов со всех уголков Беларуси.
Чудесный антураж. Кажется, вы попали на светский прием в загородную усадьбу. Экспозиция позволяет заглянуть в каретную, гостиную, детскую, на кухню и полностью погрузиться в атмосферу былого. Особый восторг вызывает транспорт и велосипеды.
Они разместятся на участке между проспектом Победителей и улицей Орловской.
Самый ценный экспонат – костюм, который подарили Василию Козлову на съезде в Москве во время получения звания Героя Советского Союза.
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