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Новости по тегу #Музеи Минска

Сказочное пространство – «Легендарий». Побывали в криптозоологическом музее в Минске
11 августа 2026 10:58

Сказочное пространство – «Легендарий». Побывали в криптозоологическом музее в Минске

Портал в XIX век! Как Лошицкий парк стал одной из самых популярных площадок этого лета?
11 июля 2026 12:10

Портал в XIX век! Как Лошицкий парк стал одной из самых популярных площадок этого лета?

Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье
06 июня 2026 12:55

Где время застывает в камне – побывали в «Музее валунов» в минском Уручье

Погрузиться в атмосферу прошлого – побывали в музее «Лошицкая усадьба» на выставке эксклюзивных предметов быта
06 ноября 2025 18:39

Погрузиться в атмосферу прошлого – побывали в музее «Лошицкая усадьба» на выставке эксклюзивных предметов быта

В Минске началось строительство Национального исторического музея и парка Народного единства
18 марта 2025 17:37

В Минске началось строительство Национального исторического музея и парка Народного единства

Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска
12 февраля 2025 06:43

Медаль Героя Советского Союза Василия Козлова передали музею средней школы №122 Минска

В минской гимназии №23 после реконструкции открыли музей истории Советского района
26 марта 2024 18:16

В минской гимназии №23 после реконструкции открыли музей истории Советского района

Рассказываем интересные факты из истории Национального художественного музея Беларуси
06 февраля 2024 08:17

Рассказываем интересные факты из истории Национального художественного музея Беларуси

Почему Беларусь называют страной кладов? Ответят в Музее денег Национального банка Беларуси
23 января 2024 19:56

Почему Беларусь называют страной кладов? Ответят в Музее денег Национального банка Беларуси

В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой
08 мая 2023 14:03

В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой

Частые посетители – школьники. В Музее МВД подготовили новую экспозицию и выставку ретроавто
16 июня 2022 09:31

Частые посетители – школьники. В Музее МВД подготовили новую экспозицию и выставку ретроавто

Ретроавтомобили и уникальное огнестрельное оружие. В МВД стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню музеев
19 мая 2022 07:18

Ретроавтомобили и уникальное огнестрельное оружие. В МВД стартовали мероприятия, приуроченные ко Дню музеев