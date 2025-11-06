Будущие инженеры, технологи и конструкторы – куда записать ребёнка в Центре технического творчества детей и молодёжи

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Погрузиться в атмосферу прошлого – побывали в музее «Лошицкая усадьба» на выставке эксклюзивных предметов быта

Увлекательный мир технологий и моделирования. Новый минский городской Центр технического творчества детей и молодежи открывает дорогу будущим инженерам, технологам и конструкторам. Занятия по интересам. 18 лабораторий с современным оборудованием – проектная деятельность, робототехника, программирование, компьютерная грамотность, ракетомоделирование, картинг, мотоспорт. Каждый может выбрать курс по душе.

Павел Пасиков, заведующий лабораторией инновационных технологий минского городского Центра технического творчества детей и молодежи:

Наша цель как педагогов: подготовить детей к поступлению в наши ведущие технические вузы – это БНТУ, БГУ, БГУИР, БГТУ, конечно, не забываем на инженерные специальности. Многие от нас идут в Академию авиации. В дальнейшем мы рассчитываем, что наши дети будут заниматься автоматизацией производств, станут программистами, будут развивать нашу белорусскую индустрию.

Павел Пасиков:

Здесь у нас проходят занятия по робототехнике, располагается робототехнический комплекс. Дети программируют роботов, благодаря камерам на самих роботах, проходят препятствия. Мы выстраиваем трассу так, как хотим. Она строится из кубов. Есть кубы попроще, потяжелее. Роботы-вездеходы – дети то есть смотрят через камеру, управляют роботами с компьютера и проходят полосу препятствий, которую задает тренер.

Так выглядит лаборатория судомоделирования. Реалистичные уменьшенные копии кораблей ученики делают своими руками.

Олеся Хаданович, заведующая лабораторией судомоделирования минского городского Центра технического творчества детей и молодежи:

Делают модели кораблей из различных материалов. Для самых маленьких у нас есть кружок «Веселый кораблик», где дети с восьми лет из бумаги делают стендовые модели кораблей – самые простые модели. Дальше уже для более старших детей с девяти лет у нас есть кружки «Юный корабел», «Начальное судомоделирование», где дети из пластика делают модели более сложные на радиоуправлении.

Желающих освоить судомоделирование много. Интерес у подростков просыпается с первого занятия. Олеся Хаданович:

Для более старших детей у нас кружок конструирования с элементами 3D. На 3D-принтерах они могут делать различные детальки.

Это мечта экстремалов – лаборатория автомототехники. Здесь обучают детей старше восьми лет картингу и мотоспорту. Детальное знакомство с устройством транспортных средств, изучение правил соревнований и возможность освоить профессиональное вождение – главные преимущества курса.