Поговорили о новой Конституции и оппозиции с депутатом Мариной Ленчевской. И вот что она рассказала

Новости Беларуси. Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Беларуси. Для всенародного обсуждения он опубликован на сайте Национального правового интернет-портала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политическая кампания продлится вплоть до референдума, на который выносится Основной закон страны. О предлагаемых изменениях поговорим с гостем программы. В студии депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Марина Александровна Ленчевская. Юлия Алексеюк, СТВ:

Вчера вынесен на всенародное обсуждение проект изменений в Конституцию. Насколько активно оно будет происходить? И заинтересованы ли люди в конституционных изменениях? ​«Нужно понимать, что мы, Беларусь, приверженцы принципов ООН»

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Безусловно. И уже активно происходит с момента первых диалоговых площадок. И с момента той возможности, когда каждый гражданин нашей страны предлагал свои уже изменения в эту Конституцию. Этот процесс уже идет. А сегодня, безусловно, он активизируется. Потому что мы имеем уже проект Конституции, которую предполагаем принять. Нужно сказать, что это еще не завершенный процесс. Сегодня же у каждого гражданина есть такая возможность – внимательно изучить данный проект. И если есть какие-то предложения, еще их внести. А насчет дискуссионных вопросов, да, вопросов, конечно, дискуссионных много. Я сегодня обратила внимание, что блогеры очень серьезно обсуждают вопрос верховенства международного права над национальным. Целую дискуссию развернули в социальных сетях. Но здесь нужно понимать, что мы, Беларусь, приверженцы принципов ООН. Что это за принципы? Это принципы миротворчества. Логично, мы их придерживаемся и никогда от них не отступали. А если наши международные партнеры, соседи эти принципы нарушают – это их проблемы. Юлия Алексеюк:

Можно сказать, что в новой Конституции поставлен серьезный заслон деструктивным силам влиять на политические процессы внутри страны, так ли это? ​Это серьезная стена, чтобы не пустить на это электоральное поле деструктивные силы ​ Марина Ленчевская:

Конечно. Статья 70. Сегодня там четко написано, что электоральная кампания может финансироваться только государством, политическими партиями и гражданами. И исключает финансирование извне. Сегодня иностранные государства, иностранные организации, иностранный гражданин не может финансировать такую кампанию. И давайте обратим еще внимание на статью 80-ю закона, где порядок избрания Президента нашей страны. Там четко прописано, что сегодня Президентом может быть гражданин Республики Беларусь, который проживает на территории Беларуси не менее 20 лет. Раньше, кстати, это было 10 лет. И, что самое важное, он не может быть гражданином, во-первых, понятно, иностранного государство, во-вторых, он не может иметь вида на жительство иностранного государства и не иметь какого-то документа, который дает ему особые привилегии от иностранного государства. Это пресловутая карта поляка. Я считаю, что это серьезная стена, серьезный барьер, чтобы не пустить сюда, на это электоральное поле, в том числе, деструктивные силы.

Юлия Алексеюк:

Одно из предлагаемых изменений – избрание депутатов сроком на 5 лет. Как это повлияет на работу депутатов и в принципе на законотворческий процесс? ​«Наше государство не такое богатое, чтобы тратить деньги на многочисленные электоральные кампании» Марина Ленчевская:

Смотрите, приходит депутат. У него появляются какие-то идеи. Логично, если у него будет больше времени реализовать свои качественные и интересные законодательные инициативы. Это во-первых. А во-вторых, с экономической точки зрения. На мой взгляд, чем реже будут происходить электоральные кампании, тем меньше средств будет тратить государство на них. Это тоже важно. Кстати, вот здесь еще одна поправка в Конституцию – единый день голосования. В единый день будут проходить выборы как в парламент, так и в местные Советы депутатов. И это тоже не только укрепляет государственность и суверенитет нашей страны, но и, безусловно, есть от этого определенный экономический эффект. Наше государство не такое богатое, чтобы тратить деньги на многочисленные электоральные кампании. Только положительно. Юлия Алексеюк:

Браком по новой Конституции признается исключительно союз мужчины и женщины. Но церковь предлагает другой момент – по рождению. Этот вопрос действительно является таким дискуссионным? ​«Семья не только формирует личность, а является еще и залогом стабильного государства» Марина Ленчевская:

На мой взгляд, нет. Если мы прописываем такую норму, что брак является браком между мужчиной и женщиной, то мы, в принципе, априори предполагаем, что это мужчина и женщина. По биологическим признакам. Вообще, на мой взгляд, это очень важная новелла в данной Конституции. Вообще семья – это базис для становления личности. В любом случае вы же поймите, семья не только формирует личность, а является еще и залогом стабильного государства. Это крайне важно и действительно своевременно. Здесь еще одна интересная новелла – закрепить историческую память о Великой Отечественной войне. Я разговариваю со своими избирателями примерно моего возраста. Те, кто жил в Советском Союзе. Мне задают вопрос: а зачем? Ведь это в принципе очевидные вещи. Для нас, наверное, очевидные, потому что мы помним то, что тогда было, во время Великой Отечественной войны. Мы понимаем, что мы народ, который потерял каждого третьего. И мы сегодня не можем позволить, чтобы нашу историю топтали ногами. Но мы и понимаем, что эту норму нужно закрепить в Конституции. Для чего? Для будущих поколений, чтобы потом не доказывать с пеной у рта, что ту войну выиграл советский солдат. И чтобы значение этой победы не было принижено.