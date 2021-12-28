Где ищут вдохновение белорусские аниматоры и почему даже строитель может стать кинорежиссёром?

Новости Беларуси. Мир празднует день рождения кинематографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появилось кино во Франции, но скоро стало родным для каждого благодаря режиссерам, кто через камеру показывал мир со своим национальным колором. Чем отличается белорусский кинематограф и на что способна анимация – материал Полины Королевы.

Декабрь, Париж, бульвар Капуцинок. Здесь и по сей день находится «Гранд кафе», которое обрело мировую славу. Разумеется, как место рождения кинематографа. Ведь в этот день в 1895 году небезызвестные братья Люмьер устраивают здесь первый массовый показ «синема» за деньги. На радость публики в «Гранд кафе» и представили 10 картин, первая из них – «Выход рабочих с фабрики».

Полина Королева, корреспондент:

А вот легендарный фильм «Прибытие поезда» был показан только спустя год, и, вопреки мистификации, зрители не бежали из зала, боясь, что их раздавит локомотив. В итоге, декабрьский кинопоказ принес всего 33 франка чистой прибыли. Но уже тогда стало понятно, что синематограф – одно из самых амбициозных направлений в искусстве.

Татьяна Нагорская, аниматор киностудии «Беларусьфильм»:

Кино помогает приобрести какие-то эмоции, которых не хватает в жизни.

Даниил Жюгжда, художник-постановщик анимационного кино киностудии «Беларусьфильм»:

Рассказывать можно сколько угодно, но если один раз посмотришь что-то и у тебя это вызовет эмоции, захочется непонятно почему плакать, переживать, захочется чего-то, вот и будет ответ, почему. Отклик на состояние реальности – это одна из задач кинематографа. Но в мире происходят вещи, рассказать о которых не может даже кино. Вещи слишком страшные или ирреально сказочные. Помогает в таком случае анимация, вдохновение для которой можно черпать отовсюду.

Даниил Жюгжда:

Молодого человека, который едет в метро, он засыпает, кивает головой. Или чау-чау, которую хозяйка одела в такую одежку, она идет по снегу, и ей это не нравится.

Начиная с 2011 года, согласно указу Президента, студия «Беларусьфильм» должна выпускать не менее 90 минут анимации. Так, за год здесь одушевляют до семи фильмов кроткого метра. В последнее время осваивают и новые темы – Великая Отечественная и мировые войны. Сейчас путешествует по фестивалям мультфильм о событиях в минском гетто под названием «263 ночи».

Еще одна гордость аниматоров – букварь. Каждую букву которого сопровождает мультфильм. Он привязан QR-кодом, перейдя по которому ребенок познакомится с самыми неожиданными возможностями белорусского языка. Впрочем, анимация не только для детей. Это семейные фильмы. Сейчас же белорусская мультипликация находится на пороге перемен.

ИгорьГалиновский, директор студии анимационных фильмов:

У нас начали спрашивать больше именно о коммерческой реализации фильма. Нам приходится перестраиваться на рельсы индустриальной анимации. Индустриальная анимация изначально делается как коммерческий проект. Главная цель – это продажа. И все же анимация «Беларусьфильма» высокохудожественная. Каждый режиссер нацелен, чтобы его фильм увидел мировой зритель. Тем более, что знакомит наша мультипликация с пытливой и своеобразной душой целого народа.

Татьяна Нагорская:

Она легкая, своя, родная. Что-то есть такое этническое. Я не знаю, я это просто чувствую. Даниил Жюгжда:

Отличие – это, наверное, какая-то внутренняя идея, информационное поле. Мы, режиссеры, художники, аниматоры, можем думать не так, как другие. Наша идея, может быть, какая-то национальная, этническая, имеет другие корни, культурные коды.