Прямой эфир

«Хочу поздравить всех коллег». Иван Кубраков вручил госнаграды лучшим сотрудникам милиции

28 декабря 2021 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 600 сотрудников правоохранительных органов получили 28 декабря государственные награды из рук министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочу поздравить всех коллег». Иван Кубраков вручил госнаграды лучшим сотрудникам милиции-1

Эта высокая оценка их профессиональной деятельности была дана каждому лично главой государства. Вручая госнаграды, Иван Кубраков отметил, что это заслуги не только тех сотрудников, которые стоят в строю. Это оценка всего коллектива, в котором они служат. И конечно же, огромная благодарность за поддержку их родным и близким.

«Хочу поздравить всех коллег». Иван Кубраков вручил госнаграды лучшим сотрудникам милиции-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег с заслуженными наградами, сказать им огромные слова благодарности за их служебную деятельность, нелегкую службу. Вручаются награды в канун Нового года. В новогоднюю ночь, когда все граждане и гости нашей республики будут отдыхать, мы вместе с коллегами будем обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность наших граждан.

«Хочу поздравить всех коллег». Иван Кубраков вручил госнаграды лучшим сотрудникам милиции-7

В МВД отметили, что предновогоднее чествование сотрудников имеет важное значение для истории министерства, ведь каждому милиционеру приятно услышать о значимости его труда. Для руководства ведомства это еще одна возможность поздравить своих коллег.

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нравится эта работа». Какие условия создают молодым специалистам в Пуховичском районе?
28 декабря 2021 15:54

«Нравится эта работа». Какие условия создают молодым специалистам в Пуховичском районе?

В Минске после ремонта открылась 6-я районная поликлиника. Какие медуслуги можно будет получить?
28 декабря 2021 15:09

В Минске после ремонта открылась 6-я районная поликлиника. Какие медуслуги можно будет получить?

Родовская: «Готовы ли мы сейчас подумать о своём будущем или спустим всё на тормозах, а потом как-нибудь разберёмся?»
28 декабря 2021 15:05

Родовская: «Готовы ли мы сейчас подумать о своём будущем или спустим всё на тормозах, а потом как-нибудь разберёмся?»