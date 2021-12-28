«Хочу поздравить всех коллег». Иван Кубраков вручил госнаграды лучшим сотрудникам милиции

Новости Беларуси. Более 600 сотрудников правоохранительных органов получили 28 декабря государственные награды из рук министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта высокая оценка их профессиональной деятельности была дана каждому лично главой государства. Вручая госнаграды, Иван Кубраков отметил, что это заслуги не только тех сотрудников, которые стоят в строю. Это оценка всего коллектива, в котором они служат. И конечно же, огромная благодарность за поддержку их родным и близким.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег с заслуженными наградами, сказать им огромные слова благодарности за их служебную деятельность, нелегкую службу. Вручаются награды в канун Нового года. В новогоднюю ночь, когда все граждане и гости нашей республики будут отдыхать, мы вместе с коллегами будем обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность наших граждан.