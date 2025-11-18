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Зеленский хочет встретиться с депутатами на фоне коррупционного кризиса

18 ноября 2025 10:29
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Зеленский хочет встретиться с депутатами на фоне коррупционного кризиса-0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне коррупционного скандала он намерен встретиться с руководством Верховной рады и депутатами фракции «Слуга народа». Об этом пишет ТАСС.

Партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали отставки главы ведомства Андрея Ермака, роспуска правительства и формирования новой коалиции.

Антикоррупционные органы Украины проводят операцию «Мидас» по расследованию схем в энергетическом секторе. Обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, главы Министерства юстиции Германа Галущенко и в «Энергоатоме».

По данным следствия, было отмыто более 100 миллионов долларов. 11 ноября Миндичу и бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову были предъявлены первые обвинения.

После этого наблюдательный совет «Энергоатома» был распущен, а Рада получила заявления об отставке от Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Миндич покинул Украину и находится в Израиле.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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