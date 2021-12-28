«Нравится эта работа». Какие условия создают молодым специалистам в Пуховичском районе?

Новости Беларуси. В Пуховичском районе работают более 500 молодых специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пополнение кадрового состава и в сельхозпредприятии «Агро-Оберег». Здесь всегда рады новым работникам. Для молодежи созданы все условия: помогают и советом, и решением жилищного вопроса. Как поддерживают и направляют прибывших специалистов, узнала наш корреспондент Юлия Прима.

Юлия Прима, корреспондент:

В этом году в штате сельхозпредприятия «Агро-Оберег» плюс 10 молодых сотрудников. Специальности разные – агрономы, ветврачи, инженеры и бухгалтеры.

Василий Селивончик пришел сюда в конце лета, вернулся на малую родину после вуза. И сразу на ставку инженера. Он ответственный за машинно-транспортный парк. И четко знает, что от исправности техники зависит темп работы в будущем. Василий признается, что с детства интересовался техникой, профессию выбрал осознанно.