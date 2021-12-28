«Нравится эта работа». Какие условия создают молодым специалистам в Пуховичском районе?
Новости Беларуси. В Пуховичском районе работают более 500 молодых специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пополнение кадрового состава и в сельхозпредприятии «Агро-Оберег». Здесь всегда рады новым работникам. Для молодежи созданы все условия: помогают и советом, и решением жилищного вопроса.
Как поддерживают и направляют прибывших специалистов, узнала наш корреспондент Юлия Прима.
Юлия Прима, корреспондент:
В этом году в штате сельхозпредприятия «Агро-Оберег» плюс 10 молодых сотрудников. Специальности разные – агрономы, ветврачи, инженеры и бухгалтеры.
Василий Селивончик пришел сюда в конце лета, вернулся на малую родину после вуза. И сразу на ставку инженера. Он ответственный за машинно-транспортный парк. И четко знает, что от исправности техники зависит темп работы в будущем. Василий признается, что с детства интересовался техникой, профессию выбрал осознанно.
Василий Селивончик, инженер сельхозпредприятия «Агро-Оберег»:
Тут работал мой отец, в соседнем хозяйстве когда-то работал мой дедушка. То есть я инженер в третьем поколении. Если случаются сложности, мне помогают коллеги, я всегда могу обратиться к тому же отцу. Нравится эта работа, сельское хозяйство: трактора, комбайны. Поэтому я очень доволен своей работой: интересно, познавательно. Планирую свое будущее связать с сельским хозяйством.
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