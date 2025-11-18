Это надо сделать мгновенно, лишних денег в стране нет! Лукашенко о возрождении Полесья

Программа развития Полесья 18 ноября в центре внимания главы государства. Александр Лукашенко собрал совещание по теме, чтобы обсудить конкретные меры для выполнения задач, заложенных проектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он рассчитан до 2030 года.

Возрождение южных регионов страны в последнее время обсуждают все чаще, в том числе на уровне Президента. Как было подчеркнуто на совещании, программа – одно из ключевых предвыборных обещаний Александра Лукашенко полешукам. И многое уже сделано. Отметим, в ходе недавних рабочих поездок, например, на Гомельщину, будущее Полесья также становилось центральной темой. Программа востребована по ряду причин, одна из них – климат. Если в укреплении дисциплины регион делает подвижки, то природные вызовы требуют системных решений. Президент отметил: возможно, даже крупных инфраструктурных проектов.

Александр Лукашенко обратил внимание на засухи, которых еще несколько десятков лет назад на Полесье не случалось. Чтобы разрешить проблему, губернатор Гомельской области Иван Крупко предлагает вернуться к советской системе днепробугских каналов. Однако глава государства требует учитывать соотношение цены и эффективности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз говорю, мы не должны идти вслепую. Надо серьезнейшим образом этот вопрос проработать. Но опять, подумайте над формулой цены вопроса. С учетом этих факторов и следует выстраивать стратегию и тактику развития районов, включенных в программу, не забывая в то же время про обустройство территорий, прилегающих к Припяти, сохранение экологии реки и уникальнейшей природы. Природа уникальная, своеобразная – в мире такой природы нигде нет. И земли, почвы весьма своеобразные. И я бы не сказал, если в целом взять, что они богатые. Песчаные почвы в основном, но если по уму, то и на них можно получать соответствующие урожаи.