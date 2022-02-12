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До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля

12 февраля 2022 15:29
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Теплая для февраля погода сохранится лишь до середины недели. Облаков станет заметно меньше. Это приведет к тому, что днем воздух будет хорошо прогреваться, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В понедельник, 14 февраля, осадков не ожидается. Местами возможен слабый туман. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью составит -7…0 °С, днем +1…+7 °С.  

Во вторник, 15 февраля, ночью осадки не прогнозируются, а вот утром и днем местами по стране возможны мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит -4…+3 °С, днем +1…+8 °С.  

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля-1

В среду, 16 февраля, возможны мокрый снег и дождь. Ночью и утром в отдельных районах на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до +3 °С, днем ожидается от 0 до +7 °С.  

В Афинах +13°C, в Москве -2°C. О погоде в Европе на неделю с 14 по 20 февраля читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля-4

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля-6

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля-8

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля-10

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля-12

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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