До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля

Теплая для февраля погода сохранится лишь до середины недели. Облаков станет заметно меньше. Это приведет к тому, что днем воздух будет хорошо прогреваться, рассказали в программе «Плюс-минус».

В понедельник, 14 февраля, осадков не ожидается. Местами возможен слабый туман. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Температура воздуха ночью составит -7…0 °С, днем +1…+7 °С.

Во вторник, 15 февраля, ночью осадки не прогнозируются, а вот утром и днем местами по стране возможны мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит -4…+3 °С, днем +1…+8 °С.