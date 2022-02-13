Главный балетмейстер Большого театра Юрий Троян уходит на пенсию

Новости Беларуси. Слова благодарности от поклонников и труппы сегодня, 13 февраля, принимает главный балетмейстер Большого театра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрия Трояна провожают на заслуженный отдых.

Народный артист Беларуси провел в театре больше 50 сезонов. Танцовщик, педагог, балетмейстер, хореограф. Его многогранный талант – настоящее явление балетного искусства. Уже в 21 год Троян стал заслуженным артистом. Среди его блестящих партий – «Спартак», «Тиль Уленшпигель», Хозе в «Кармен-сюите».

Уйдя со сцены, мастер передавал свой талант, как говорится, «из ног в ноги», отвечал за всю балетную труппу, поставил знаковые спектакли. Благодаря ему в репертуаре Большого и национальный эпос – «Витовт» и «Анастасия».

Юрий Троян, народный артист Беларуси:

Самое главное, что я, когда ухожу, знаю, что здесь есть целая группа людей. Они выросли. Они не в моем возрасте, что для меня очень важно. Они готовы трудиться, они готовы искать что-то и делать все, чтобы белорусский балет поднимался, поднимался и поднимался.