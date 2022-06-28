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«Поезд Памяти» прибыл в Москву. Со школьниками пообщалась Валентина Матвиенко

28 июня 2022 12:59
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«Поезд Памяти» прибыл в Москву. Там участники международного патриотического проекта встретились с одним из инициаторов двухнедельного путешествия по городам Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поезд Памяти» прибыл в Москву. Со школьниками пообщалась Валентина Матвиенко-1

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь со школьниками, отметила, что такое путешествие не сравнится с уроками и лекциями. Когда сам оказываешься там, где в жесточайших боях наш народ боролся за жизнь, за нашу свободу, то каким-то внутренним чувством ощущаешь связь с прошлым, раз и навсегда понимаешь, что являешься наследником великого поколения победителей.

Большое интервью со спикером Совета Федерации читайте здесь.

«Поезд Памяти» прибыл в Москву. Со школьниками пообщалась Валентина Матвиенко-4

Старт проекту был дан в Бресте 22 июня, а финальной остановкой станет белорусская столица. Подробно за маршрутом следования поезда можно следить в нашем вечернем эфире. Среди пассажиров находится и корреспондент СТВ.

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# Беларусь-Россия # общество # Валентина Матвиенко # Фотофакт

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