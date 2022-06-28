Серьёзная угроза. Белорусские сенаторы требуют прекратить строительство забора в Беловежской пуще
Новости Беларуси. Судьбой особо охраняемого в нашей стране и ЕС лесного массива озаботились белорусские сенаторы. Совет Республики выступил с заявлением о недопустимости строительства польского забора в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заграждение на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – результат непродуманных действий наших соседей. Искусственное разделение единого природного комплекса – это серьезная угроза существованию уникальной природной среды, подчеркивается в заявлении.
Заявление Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Действия польских властей противоречат принципам управления особо охраняемым природным заповедником, нарушают положения многих международных договоров и принятые Польшей международные обязательства. Призываем международные организации и мировую экологическую общественность принять меры по побуждению Польши к проведению консультаций, прекращению строительства и демонтажу установленных заградительных сооружений в целях недопущения негативных последствий для экосистемы Беловежской пущи.