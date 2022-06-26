«Огромную роль сыграла Беларусь». Поговорили с Валентиной Матвиенко о политической ситуации в регионе

Какие сферы наиболее перспективны для взаимодействия Беларуси и России, какие контракты готовят к заключению на Форуме регионов и как в Москве оценивают усилия Минска в налаживании переговорного процесса по украинскому вопросу? Об этом и не только мы поговорили с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Интервью в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, политический обозреватель:

Предлагаю начать с Форума регионов. Это важное политическое, экономическое событие в жизни наших двух стран. Форум пройдет уже в девятый раз. Не изжил ли себя такой формат встреч? И чем этот форум будет отличаться от предыдущих? В IX Форуме регионов планируется участие Лукашенко и Путина

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Безусловно, этот формат себя не изжил. Напротив, востребованность его растет. Это подтверждает и активно развивающееся взаимодействие регионов России и Беларуси не только на самой площадке форума, а между форумами. Это подтверждает эффективность и результативность такого взаимодействия между регионами России и Беларуси. Я уверена, что и девятый форум, который мы проведем, и последующий юбилейный десятый будут продолжаться. Актуальность их, важность, эффективность подтверждается и тем, что лидеры наших государств, президенты Беларуси и России, уделяют ему очень большое внимание, неизменно принимают участие. И в этом девятом форуме планируется участие Александра Григорьевича Лукашенко, Владимира Владимировича Путина. Важен сам факт их участия, но главное, что именно они задают векторы нашего взаимодействия, направления нашего сотрудничества, расставляют нужные акценты, которыми мы потом руководствуемся. Этот форум, конечно, будет необычный. Он будет особенный по многим обстоятельствам, но, во-первых, мы будем проводить его в новых политических реалиях, в условиях беспрецедентных санкций против России и Беларуси. Поэтому, уверена, он будет даже более предметным и конкретным, в чем-то острым и нацеленным на выработку новых подходов развития нашего сотрудничества в новых политических реалиях. И вторая особенность нашего форума в том, что это первый форум, который проходит после подписания главами наших государств 28 союзных интеграционных программ в рамках Союзного государства. И очень важно на такой площадке, где собираются руководители регионов, обсудить, какова роль субъектов федерации, регионов в реализации этих интеграционных программ. Ольга Коршун:

Вы уже затронули тему 28 союзных программ, которые были подписаны осенью 2021 года. Журналисты называли это прорывом, новой страницей в истории Союзного государства. Но тут грянули санкции. Как они повлияли на реализацию этих программ и повлияли ли? Влияют ли санкции на реализацию союзных программ?

Валентина Матвиенко:

Подписание 28 интеграционных программ – это результат длительной серьезной работы правительств двух стран, которая велась по поручениям наших президентов. И, конечно, они нацелены на то, чтобы создать единое экономическое, социальное пространство. Обеспечить общую безопасность. А главная их цель и задача – повысить качество и жизненный уровень граждан Беларуси и России. Поэтому целеполагание этих программ неизменно, они крайне важны для развития экономик и в целом развития наших стран. Уверена, что никакие санкции, никакие рестрикции не повлияют на ход реализации этих программ. Почему? Потому что это в интересах наших государств, это в интересах наших граждан. И пошагово мы, реализуя эти программы, будем становиться вместе сильнее, развиваясь в одном экономическом, финансовом и социальном пространстве. Мы никогда не строили отношения между Россией и Беларусью с учетом влияния извне. И не намерены делать это сейчас. И сомнений в том, что они будут реализованы, зная волю глав наших государств, у меня никаких нет. В чем-то, может быть, нужны будут коррективы, дополнения, уточнения. Безусловно, это живые документы, основа которых неизменна, но жизнь вносит свои коррективы. В чем-то, может быть, даже в плане ускорения. Все эти программы синхронизированы, расписаны сроки их реализации, этапность. Настрой знаю с обеих сторон – жесткий настрой на продолжение интеграции, углубление нашего экономического сотрудничества, создание единого рынка электроэнергии газа и так далее. Безусловно, очень востребованы и очень нужны. Заморожены резервы Российской Федерации, замораживаются счета россиян, белорусов. Это же дискриминация

Ольга Коршун:

Как считаете, есть перспективы перехода именно во взаиморасчетах на национальные валюты? Валентина Матвиенко:

Прежде всего я хочу сказать: это отражено в наших союзных программах. Эта работа активно правительствами Беларуси и России уже ведется. Актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, даже используя финансовые институты, финансовые инструменты, сдерживать развитие наших стран. И когда дискредитированы основные валюты, которые использовались во взаимных расчетах. Я имею в виду доллар и евро. Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, замораживаются счета россиян, белорусов по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид. Когда не по каким-то серьезным основаниям, а только по этническому принципу. Потому что это счета россиян и белорусов, которые открывались в рамках их бизнес-деятельности, на законных основаниях и так далее. И такая дискредитация этих валют, конечно, будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах, в первую очередь избавляясь от ненадежных валют. Здесь у нас общие подходы, общие понимания, общие точки зрения – это важно. И в целом сегодня Российская Федерация и с Беларусью, и с другими государствами все в большей мере переходит на оплату в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода. Что касается России и Беларуси, я считаю, что у нас здесь самые большие перспективы. И мы можем реально показать миру, что такое надежная финансовая гавань. Потому что это и необходимость, и важнейшая задача обеспечить не в целом безопасность и суверенитет наших стран, но обеспечить финансовую безопасность. И это не просто декларации, для этого уже созданы серьезные предпосылки. В частности, российская финансовая банковская система перешла уже на новые технологии, новые платежные системы, современные сервисы. То есть технически созданы условия для того, чтобы это можно было реализовывать. Думаю, что этот процесс сейчас будет набирать обороты. Ольга Коршун:

Все чаще звучит тема импортозамещения, и в целом об экономике Союзного государства много говорим. К Беларуси проявляют интерес российские губернаторы. Мы посчитали, что за последние четыре месяца к нам прилетали шесть губернаторов российских, встречались с президентом. Как вы считаете, какие сферы наиболее перспективны для сотрудничества? «Губернаторы звонят и говорят: пожалуйста, включите нас в программу подписания соглашений»

Валентина Матвиенко:

В первую очередь, я считаю, что важнейшая задача – обеспечить наш технологический суверенитет России и Беларуси. Понятно, что нет такой задачи и такой цели производить все и вся в наших государствах, но есть критически важные сферы, где точно должна быть обеспечена технологическая независимость. И над этим мы активно работаем. В том числе и в рамках импортозамещения. Имею в виду в первую очередь эти критические, самые важные, острые проблемы. Этот процесс и раньше шел, сейчас он приобрел очень интенсивный характер. И когда мы сделали сверку (мне многие губернаторы об этом рассказывают) наших возможностей, реально убедились, что санкции – это новые возможности. Сверку того, что мы можем делать. Не буду называть регион, губернатор приехал и сказал, что у нас 850 позиций в регионе, которые критичны для импортозамещения. Вы знаете, мы провели уже несколько недель в Беларуси и мы нашли взаимную возможность из них более 500 реализовать. Это же здорово. Это будет возможность развития наших предприятий, нашей промышленности, новых технологий, новых продуктов, которые можно потом и на экспорт направлять. Если говорить о форуме, неслучайно такая активизация к форуму – все регионы и Беларуси, и России стараются финализировать что-ли их работу и выйти на подписание юридических документов, соглашений и иных документов. На 22 июня уже 28 таких документов подготовлено к подписанию. Разного уровня. В том числе между правительством Беларуси и регионами. И Дальневосточным регионом, и Дагестаном, и другими. Уже доходит до того, что губернаторы звонят и говорят: пожалуйста, включите нас в программу подписания соглашений. Одно из таких соглашений будет между Минским тракторным заводом и Краснодарским краем. И уже в этих соглашениях, программах в том числе есть дорожные карты по совместной работе, направленной на импортозамещение. Ольга Коршун:

Конечно, ситуация в Украине внесла коррективы и в экономическую, и в политическую раскладки. И если еще в начале марта, когда переговоры по мирному урегулированию этого вопроса начались на территории Беларуси, была еще надежда, что это может все как-то завершиться в дипломатическом русле, то сейчас этот мирный переговорный процесс приостановлен. На ваш взгляд, какие условия нужны, чтобы его возобновить? И как оцените усилия, которые наша страна прилагает, чтобы эта ситуация разрешилась? Зеленский должен был сесть за стол переговоров. Какие условия нужны, чтобы возобновить переговорный процесс?

Валентина Матвиенко:

Это серьезная попытка сохранить гегемонию Соединенных Штатов, попытка стран Запада, это борьба за эту гегемонию, где имеется в виду, что коллективный Запад должен решать, кому как развиваться, в какую сторону двигаться. Мы видим на примере России и Беларуси, что санкции направлены на ослабление наших стран, на то, чтобы остановить наше развитие. Чтобы сделать нас подчиненными коллективному Западу, чтобы мы стали полностью вассалами, как это демонстрируют сегодня страны Европы и многие другие. И они используют уже проверенные на целом ряде государств инструменты. Это попытка дестабилизации ситуации в наших странах. Понятно, как они неприкрыто об этом заявляют, для смены неугодных им режимов. Кроме того, Россия и все здравомыслящие силы видят, что, как это прописано в международных документах, создание единой неделимой европейской безопасности, равной для каждого государства, это давно они похоронили, расширяя НАТО, продвигая его к границам Российской Федерации. И это уже серьезная угроза безопасности наших стран. И мы об этом неоднократно заявляли, мы предлагали сесть за стол переговоров о стратегической безопасности. Мы направляли наши предложения. Мы просто требовали выполнить обязательства, которые давались в 1990-е годы – остановить продвижение НАТО на восток и к нашим границам. Ничего это не происходило. У них были четкие, внятные планы. Ведь, представляете, Минские соглашения (огромную роль в этом сыграла Беларусь) подписаны. Если бы они были реализованы, ничего бы этого не произошло. На словах – призывы к реализации Минских соглашений, а на деле активнейшее военное освоение территории Украины, строительство оборонительных сооружений, поставка огромного количества в том числе наступательного вооружения. Формирование идеологии русофобии, внедряя националистическую идеологию в Украине. Велась колоссальная работа превращения Украины, как сейчас говорят, в анти-Россию. А главное, что это стало уже Украина как плацдарм, как инструмент для коллективного Запада, это уже представляло неприкрытую, реальную угрозу безопасности нашей страны. И, конечно, нам не оставили выбора. И до последнего мы говорили: давайте сядем за стол переговоров и реально будем вести переговоры с учетом уже сложившейся ситуации.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Конечно, если бы Запад захотел, он бы усадил Киев за стол переговоров и заставил их достичь мирных соглашений. У них были совершенно другие цели, другие задачи. И сегодня это уже всем очевидно. Тем не менее Россия не уходила от переговоров, мы начали переговоры с Украиной. Опять-таки огромную роль сыграли Беларусь и лично Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Переговоры, как вы знаете, велись в Гомельской области. И очень многое пришлось сделать Беларуси, чтобы создать условия для таких переговоров. Мы благодарны Беларуси за это, благодарны Президенту Беларуси за его такую четкую, внятную позицию, которая не меняется в зависимости от тех или иных ветров. Но переговоры на реалистичных условиях. Они известны. Мы также их публично заявили. Это условия, которые заявлены в целях специальной военной операции, и, конечно же, ни на каких других условиях переговоры Россия вести не будет, потому что красную черту перешла именно Украина. Если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет. Это коллективный Запад, это НАТО руками украинцев воюет с Россией. Поэтому мы обязаны были сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность. Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься, не выдумывать какие-то там схемы, темы, которыми можно затянуть переговоры. Четко и внятно изложенные наши условия должны быть приняты. И это станет основой для ведения переговоров, в ходе которых могут уточняться нюансы и так далее. Наши условия известны. Они жизненно необходимы, важны не только для России, а в целом для европейской стабильности. Но, видите, не разрешают, не велят. Велят воевать. И Зеленский, знаете, не буду ссылаться на лидеров и других государств, все понимают, что это марионетка в руках Соединенных Штатов, что это не проукраинский президент, что это президент, который не думает о судьбе своей страны, которая уже разрушена и продолжает рушиться. Он не думает о судьбе своего народа. Ради того, чтобы сохранить мир, спокойствие, жизни своих граждан, он обязан был садиться за стол переговоров и искать взаимоприемлемые решения с учетом уже сложившихся реалий.

Граждане целого ряда областей Украины заявили о том, что они не хотят, они боятся жить при этом режиме. Это последствия той разрушительной политики, которую вели украинские власти на протяжении всех последних лет, которые не учитывали интересы своей страны и своего народа. Они делали это в угоду своим западным патронам. И мы видим, до чего эта политика довела. «Движение к другому миру началось давно, задолго до начала специальной военной операции». Изменится ли мир после событий в Украине?

Ольга Коршун:

Понятно, что сейчас в мире крайне напряженная обстановка и многие эксперты, журналисты говорят, что все, наш мир не будет прежним. Вот вы как человек с большим в том числе дипломатическим опытом, предположите, каким он будет? И какие международные организации, институты не переживут этот геополитический раскол, геополитический передел? Валентина Матвиенко:

Некоторые говорят, после начала военной специальной операции мир будет другим. Движение к другому миру началось давно, задолго до начала специальной военной операции. Это объективный ход истории. Вот сейчас, наверное, такой последний рубеж, последний шаг ухода от колониализма, от неоколониализма, который эксплуатировали западные страны. Сегодня объективный ход истории заставит (это уже есть в реальности) уйти от однополярного мира. От гегемонии одной страны или группы стран. Сегодня в мире сформировались уже центры экономической, политической, военной силы. Сегодня в мире Китай, Индия, страны Азии демонстрируют очень бурное экономическое и технологическое развитие. И уже никто не хочет быть вассалом. Вопросы суверенитета государств вышли на передний план. Каждая страна думает, как ей обеспечить свой суверенитет. Каждая страна думает, как ей сохранить свои традиции, свою культуру, свой язык. Эта глобализация рухнула в том понимании, в котором ее выстраивал коллективный Запад. Конечно, создано уже много региональных, надрегиональных интеграционных объединений, которые также на сегодня являются мощнейшими центрами влияния. И такое ощущение, что в настоящей агонии сохранить свою гегемонию в мире, коллективный Запад совершает очень много ошибок (и уже совершил). Политика незаконных санкций и ограничений – это разрушение основ мировой экономики, сложившихся уже экономических связей, логистических связей, взаимовыгодного сотрудничества. Все сыпется, все рушится. Это разрушение международного права, когда вместо сложившихся международных правил, требований, обязательств, внедряются некоторые правила, никому не понятные, кем-то придуманные без учета интересов других государств. На примере России, у нас многоконфессиональная, многонациональная страна. Вот эта гармония разных культур, разных народов, разных религий является основной силой, которая продвигает страну. И мир сегодня хочет развиваться так (и большинство стран), чтобы сохранить свои корни, свою историю, свои культурно-национальные [особенности – прим. ред] и так далее. Им говорят: нет, вы должны жить так и вот так. Все, это уже не принимается. Это в прошлом. Но коллективный Запад как бы пытается остановить ход истории, изменить его. Невозможно, этого уже никогда не будет. И, конечно, мир будет многополярным, где усилится суверенитет государств, где будет движение к более справедливому мироустройству, учету интересов всех и вся, а не только отдельных групп и государств. Абсолютно уверена, что движение будет именно в эту сторону. «Коллективный Запад – это далеко не весь мир». Что случится с международными организациями?