Быстро и вкусно. Простой рецепт ташкентского плова с бараниной

Край горячих пустынь и прохладных гор. Отправляемся в кулинарное путешествие и готовим ташкентский праздничный плов. Огонек узбекской кухни разжигает журналист, поэтесса и хозяюшка от Бога. Ее блюда наполнены душой, оттого вкуснее.

Марианна Лысенко, хозяюшка:

Я – Марианна Лысенко, по национальности казашка, люблю готовить блюда из разных стран. Ингредиенты: 500 грамм бараньей шеи, 500 грамм риса, 500 грамм моркови, 500 грамм лука, 100 грамм нута, изюм 50 грамм, полстакана масла подсолнечного рафинированного. Рис берем особый, сорт Лазер. Он длиннозерный и не крахмалистый. Морковь нарезаем полосками, чтобы не разварилась на кусочки, была прозрачной и красивой, как мед. Лучок режем полукольцами, берем побольше для сочности.

Марианна Лысенко:

Баранина свежая, розоватая, без темноты, если желтоватая, значит, она несвежая. Заливаем в кастрюлю подсолнечное масло, хорошенько разогреваем. Как только появится белая дымка – значит, настал черед мяса. Марианна Лысенко:

Необходимо, чтобы баранина покрылась корочкой. Кипятим воду (750 миллиграммов) – плов любит принимать ванны. Обязательно промываем рис и заливаем горячей водой на часик, так он будет мягким и быстрее приготовится. Кладем в баранину хрустящий лучок и жарим до золотистой корочки. И пока аппетитные запахи заполняют кухню и зазывают соседей, узнаем про историю плова.

Марианна Лысенко:

Есть монгольская версия, когда Чингисхан захотел накормить свое войско. Мясо было вяленым в те времена, потому что свежее мясо в путь не возьмешь. Вторая версия – азиатская. Падишаху надоела однообразная пища, тогда Авиценна предложил рецепт плова. Добавляем морковь, все слоями, как тортик. Меж тем распускается букет специй. Пару щепоток зиры для аромата. Две чайные ложки соли. Не бойтесь переборщить, рис заберет лишнее. Не забываем все щедро залить водой и кладем для пикантности головку чесночка.

Марианна Лысенко:

Следующий ингредиент – это нут размягченный, кладем в плов. Немного шафрана, он обладает пряным вкусом. Куркума, кстати, придает плову желтоватый цвет. Барбарис, поскольку он кисловатый, соответственно наш плов будет с кислинкой. Зирвак подоспел. Настал звездный час риса. Сливаем воду и кладем ровным слоем. Приправляем сладкими нотками кишмиша. И снова поддаем парку, заливаем водой через шумовку и добавляем специи.

Марианна Лысенко:

Вся вода выпарилась, берем лопаточку и строим конус, делаем несколько отверстий, в это отверстие вливаем понемножечку, буквально чайную ложечку горячей воды. Сбавляем огоньку. Накрываем полотенцем и даем еще 20 минуток раскрыться магии вкуса.