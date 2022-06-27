Храм российской армии и самая большая коллекция боевой техники. «Поезд Памяти» прибыл в Кубинку

«Поезд Памяти» прибыл в российскую Кубинку. Это шестой пункт в маршруте белорусско-российского патриотического проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 200 школьников из Беларуси и России побывали в военно-патриотическом парке «Патриот», где разместились площадки военной техники и музейные комплексы. Все это время в пути ребят сопровождает съемочная группа СТВ. Кристина Протосовицкая и очередная запись в «Путевом дневнике».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

«Поезд Памяти» достиг своего экватора. 27 июня мы на середине большого маршрута. И нас встречает подмосковная Кубинка, где находится один из крупнейших в мире военно-патриотических парков «Патриот». Сюда участников «Поезда Памяти» доставил необычный состав. Это не просто локомотив, а паровоз образца 1956 года. Последний серийный советский. Считается, что это музейный экспонат.

Кристина Протосовицкая:

Самая обширная коллекция боевой техники в мире собрана здесь, в Кубинке. Это самое большое количество танков, причем не только наших, но и союзников, а также врагов. Чтобы сопоставить, с кем и чем мы боролись.

Дмитрий Безрученко, участник проекта «Поезд Памяти»:

Все очень круто, такая атмосфера, как будто ты попал в те времена. Эти все танки. Это все очень классно, круто. Есть небольшие, конечно, танки, к которым подходишь, а они в два раза больше тебя. Это удивительно очень.

Ксения Воронцова, участница проекта «Поезд Памяти» (Могилев):

У меня у самой прадед и прабабушка со стороны мамы были партизанами. Я знаю это со слов моей бабушки. Она очень много рассказывала. Для меня это не просто страница. Не просто место. Это в моем сердце имеет важную роль.

Кристина Протосовицкая:

Музейно-Храмовый Комплекс Вооруженных Сил Российской Федерации – символ силы духа, победы жизни над смертью. Высота основного купола – почти 100 метров. Окружает храм музейная экспозиция «1 418 дней». Можно пройти буквально за один день. Залы настолько интерактивные, что покоряют сердце с первых минут. Кристина Протосовицкая:

Каково это – пройти 1 418 шагов войны?