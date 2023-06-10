Поэтические встречи, город ремесленников и концерты. Молодечно превратился в большую арт-площадку

Новости Беларуси. На два дня город Молодечно превратился в большую арт-площадку: поэтические встречи, выставки-посвящения выдающимся личностям белорусской культуры и, конечно, концерты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как проходит фестиваль белорусской песни и поэзии, расскажет наш корреспондент Арина Верховская.

Арина Верховская, корреспондент:

В Молодечно продолжает звучать музыка. Уже сейчас в амфитеатре можно услышать мотивы, которые прозвучат на торжественной церемонии закрытия XXII фестиваля белорусской песни и поэзии. Совсем скоро на сцене появятся новые звезды. За свою 30-летнюю историю фестиваль стал творческим трамплином для многих белорусских исполнителей. В эти минуты на сцене Дворца культуры проходит третий этап конкурса молодых талантов.

Сегодня буду представлять под оркестр песню «Той дзень». Она достаточно лиричная, и я думаю, что если я исполню проникновенно, зрители будут в восторге.

Очень много впечатлений, два дня были очень насыщенными: репетиции, очень много стресса, но стараемся справляться с ним. Буду петь песню из репертуара Петра Елфимова «Сонца каласы».

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:

Я считаю, что это хороший эксперимент на будущее, в этом направлении развиваться. Ну и уровень, конечно, очень растет, в этом году очень порадовал.

Атмосфера праздника царит буквально на каждой улице. Бродвей превратился в город ремесленников. Здесь плетут из соломы, ткут на станках, поют народные песни – все это объединяет нашу культуру.

Сёння прадстаўляем майстар-класс – ткачаства на бердзечку. І майстар наш з лапцямі. Мы пляцём нашы лапці. Мы робім такі майстар-класс з нашай травы, якая расце ў нас на балоце.