На «Линии Сталина» прошёл показательный заезд легендарного боевого танка Т-72

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» 10 июня прошел показательный заезд легендарного боевого танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Т-72 традиционно представляет нашу страну на международных соревнованиях по танковому биатлону. На его счету множество наград.

В рамках заезда танковая машина преодолела почти три километра, успешно миновав все препятствия. Холостая стрельба, взрывы под гусеницами – для гостей устроили незабываемое зрелище. Экипаж продемонстрировал действие всех огневых средств, которыми вооружен Т-72.

Но и это не все сюрпризы. Для зрителей организовали катания на танках и даже вертолете. Порадовала и зрелищная реконструкция одного из боев времен Афганской войны.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы делаем это для популяризации службы в армии, для подготовки будущих воинов. Вы если обратите внимание, очень много детей приходит. До 70 %. Эти все дети хотят служить Родине, защищать ее. И они смотрят, на каких примерах надо учиться.

Действия команды очень слажены. Очень все красиво. Такое ощущение, как будто настоящий фильм снимали.