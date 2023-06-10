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На «Линии Сталина» прошёл показательный заезд легендарного боевого танка Т-72

10 июня 2023 14:33
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Новости Беларуси. На «Линии Сталина» 10 июня прошел показательный заезд легендарного боевого танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Т-72 традиционно представляет нашу страну на международных соревнованиях по танковому биатлону. На его счету множество наград.

На «Линии Сталина» прошёл показательный заезд легендарного боевого танка Т-72-1

В рамках заезда танковая машина преодолела почти три километра, успешно миновав все препятствия. Холостая стрельба, взрывы под гусеницами – для гостей устроили незабываемое зрелище. Экипаж продемонстрировал действие всех огневых средств, которыми вооружен Т-72.

На «Линии Сталина» прошёл показательный заезд легендарного боевого танка Т-72-4

Но и это не все сюрпризы. Для зрителей организовали катания на танках и даже вертолете. Порадовала и зрелищная реконструкция одного из боев времен Афганской войны.

На «Линии Сталина» прошёл показательный заезд легендарного боевого танка Т-72-7

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Мы делаем это для популяризации службы в армии, для подготовки будущих воинов. Вы если обратите внимание, очень много детей приходит. До 70 %. Эти все дети хотят служить Родине, защищать ее. И они смотрят, на каких примерах надо учиться.

На «Линии Сталина» прошёл показательный заезд легендарного боевого танка Т-72-10

Действия команды очень слажены. Очень все красиво. Такое ощущение, как будто настоящий фильм снимали.

На «Линии Сталина» прошёл показательный заезд легендарного боевого танка Т-72-13

В 2023 году «Линия Сталина» расширила формат соревнований. Помимо основной программы, для гостей приготовили тематические мастер-классы. Посетители смогли попробовать свои силы в прохождении полосы препятствий, метании гранат на точность и сборке, разборке оружия. Отличившиеся участники получили дипломы и ценные призы.

# Линия Сталина # общество # Александр Метла # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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