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В Специализированном лицее МВД торжественно проводили выпускников и вручили им аттестаты

10 июня 2023 14:19
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Новости Беларуси. Уже не мальчики, а настоящие мужчины 10 июня предстали перед руководством лицея МВД и своими родными. После пяти лет напряженной и увлекательной учебы 44 выпускника получили аттестаты о среднем образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Специализированном лицее МВД торжественно проводили выпускников и вручили им аттестаты-1

За эти годы ребята возмужали, стали дисциплинированными, самостоятельными и ответственными, приобрели бесценный жизненный опыт, окрепли морально и теперь готовы подняться на новую ступень. Большинство ребят хотят стать офицерами и планируют поступить в милицейские вузы.

В Специализированном лицее МВД торжественно проводили выпускников и вручили им аттестаты-4

Очень сложно отдать, маленький, все-таки после шести это еще маленький. Но мы решили, и мы пошли, ни разу не пожалели. Я очень горда за него, спасибо лицею, вырастили парня мне.

В Специализированном лицее МВД торжественно проводили выпускников и вручили им аттестаты-7

Юрий Гордиевич, начальник курса лицея МВД Беларуси:
Вручение аттестатов – это одно из самых волнительных мероприятий, которые существуют в нашем лицее. Пять лет мы шли нога в ногу и пытались привить ребятам отличную учебу, самые лучшие человеческие качества, любовь к Родине, государству. И, конечно, в эти минуты очень тяжело расставаться с ребятами. Хотелось бы в дальнейшем продолжить с ними работу. Но я уверен и надеюсь, что большинство из наших ребят будут поступать и поступят в силовой блок системы МВД, и продолжат нашу дальнейшую династию уже в погонах, будучи лейтенантами.

В Специализированном лицее МВД торжественно проводили выпускников и вручили им аттестаты-10

Торжественная церемония традиционно завершилась вальсом. Юноши закружили в танце девушек из Детской хореографической школы искусств. А после, склонив головы перед знаменем лицея, ребята попрощались со ставшим родным учебным заведением.

# Выпускной # общество # Юрий Гордиевич # Фотофакт

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