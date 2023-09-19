«Поедут мастера». Лукашенко предложил помощь в строительстве губернатору Краснодарского края

Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Сотрудничество двух стран – считайте продолжение пятничного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, обсудили и сегодня, 19 сентября, но уже в Минске и с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельная тема – строительные возможности созидательной Беларуси. На недавней встрече в Сочи президент Путин подчеркнул, что на огромных стройках России обходятся без европейских технологий.

Владимир Путин, президент России:

Был на наших двух крупнейших стройках по газу и газохимии. Кстати, хочу сказать по поводу ограничений, которые в отношении нас, европейские компании отказались поставлять оборудование, ну и компетенции. Они рассчитывали, что у нас не хватает, мы восстановили все компетенции, график немного вправо сдвинули. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время.

Строительные компетенции – пожалуйста. У нас достаточно квалифицированных кадров.