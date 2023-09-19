«Поедут мастера». Лукашенко предложил помощь в строительстве губернатору Краснодарского края
Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Сотрудничество двух стран – считайте продолжение пятничного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, обсудили и сегодня, 19 сентября, но уже в Минске и с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдельная тема – строительные возможности созидательной Беларуси. На недавней встрече в Сочи президент Путин подчеркнул, что на огромных стройках России обходятся без европейских технологий.
Владимир Путин, президент России:
Был на наших двух крупнейших стройках по газу и газохимии. Кстати, хочу сказать по поводу ограничений, которые в отношении нас, европейские компании отказались поставлять оборудование, ну и компетенции. Они рассчитывали, что у нас не хватает, мы восстановили все компетенции, график немного вправо сдвинули. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время.
Строительные компетенции – пожалуйста. У нас достаточно квалифицированных кадров.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Любые объекты, которые вам нужны, особенно социальная сфера, промышленности у вас там хватает, конечно, но социальная сфера у вас серьезно развивается. Вот, мы с Путиным встречаясь, много рассказывал о перспективах, какие видит он. В России социальной сфере уделяется очень большое внимание. Пожалуйста! Если нужно, будем поддерживать, будем помогать. Социальные объекты мы готовы строить. Притом нам не надо везти к вам туда строителей. Там хватает людей, это русские люди. Мы будем там ваших людей использовать, чтобы занять. А свои поедут мастера, начальники участка. Надо строительного материала – мы туда подвезем.
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