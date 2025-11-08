У британских военных начались проблемы со здоровьем после испытаний ББМ – Sky News

У британских военнослужащих начались проблемы со здоровьем по окончании испытаний ББМ Ajax, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
Сообщается, что среди причин обращения солдат в медучреждение – проблемы со слухом и ряд иных недугов.
Минобороны Британии информирует, что по итогам расследования на фоне жалоб военных о возникших проблемах никакие систематические проблемы не были выявлены. При этом, по сведениям Sky News, солдаты продолжают получать травмы.
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