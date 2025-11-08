У британских военных начались проблемы со здоровьем после испытаний ББМ – Sky News

У британских военнослужащих начались проблемы со здоровьем по окончании испытаний ББМ Ajax, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Сообщается, что среди причин обращения солдат в медучреждение – проблемы со слухом и ряд иных недугов.

Минобороны Британии информирует, что по итогам расследования на фоне жалоб военных о возникших проблемах никакие систематические проблемы не были выявлены. При этом, по сведениям Sky News, солдаты продолжают получать травмы.

Читайте также:

Трамп: РФ не хочет останавливать войну

Трампу предложили посетить Крым

Фото: Pinterest