«Любая атеистическая пропаганда бесплодна». Почему общество не может существовать без веры?

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Александром Романчуком, председателем Синодальной исторической комиссии Белорусской православной церкви. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Наша страна традиционно характеризуется добрыми и взаимоуважительными отношениями между представителями различных традиционных для наших земель конфессий. Что же обеспечивает этот мир?

Протоиерей Александр Романчук, председатель Синодальной исторической комиссии Белорусской православной церкви:

Без всякого сомнения огромным достижением современной Беларуси является мир и межконфессиональный, в межрелигиозной сфере. Это достигнуто большими усилиями со стороны правительства современной Республики Беларусь. Это вне всякого сомнения заслуга руководителей традиционных религиозных организаций, которые присутствуют в Беларуси. Это, конечно, менталитет верующих. В Беларуси далеко не всегда царил мир межконфессиональный в религиозной сфере. И слава Богу, опыт, который приобрел белорусский народ за это время, позволяет сейчас в начале XXI века говорить о том, что у нас действительно установились добрые и взаимоуважительные отношения между представителями разных религий и разных конфессий. С другой стороны, конечно, надо говорить о том, что этот межконфессиональный, межрелигиозный мир не просто достижение, мир этот нужно постоянно поддерживать. Олег Лепешенков:

А что для этого необходимо? Протоиерей Александр Романчук:

Необходимы контакты, необходимы взаимоуважительные отношения, необходима доброжелательность, доверие друг другу, ни в коем случае нельзя видеть друг в друге врагов. И ни в коем случае нельзя, на мой взгляд, скрывать того, что было в прошлом. И поэтому надо делать так, чтобы мы осмысливали эти уроки прошлого, делали выводы для того, чтобы смело, уверенно идти в будущее, сохраняя этот межконфессиональный мир. Олег Лепешенков:

Впереди празднование 230-летия основания Минской епархии. И как раз в этом году сам праздник совпал с Днем народного единства. А что для нас значит эта дата?

Протоиерей Александр Романчук:

Конечно, День народного единства, восстановления единства белорусского народа – это выдающийся факт белорусской истории. Для белорусского народа это, конечно, праздник, без преувеличения. А то, что в этом году совпал этот праздник с 230-летием Минской епархии, заставляет нас задуматься еще и о том, что были времена, когда белорусская церковь была расколота. И как раз учреждение Минской епархии 230 лет назад – это был факт восстановления церковного единства, церковных структур православных на территории Беларуси. Это факт духовного возрождения. То есть две эти даты, совпадающие в этом году, вне всякого сомнения совпадают промыслительно. Олег Лепешенков:

Мы отмечаем еще одну важную дату. 375 лет с дня кончины святого Афанасия Брестского. Протоиерей Александр Романчук:

Имя Афанасия Брестского почитается православными Беларуси и не только Беларуси, а всеми православными в мире. Имя Афанасия Брестского связано с защитой православия, это действительно был человек, который жизнь свою положил, защищая православную веру. А одновременно это был человек, который показал, как духовными очами можно увидеть будущее. Ведь он на самом деле однозначно определил, что ждет наш народ, если будут развиваться те тенденции, которые он наблюдал. А тенденции были, конечно, весьма и весьма тревожные. Это для нас для всех урок. Тем более, что в начале XXI века, к сожалению к огромному, мы видим тоже очень тревожные тенденции развития церковных жизней у наших ближайших соседей. Олег Лепешенков:

В прошлом году отмечалось 1030-летие православия на белорусских землях. Можно ли сказать, что именно христианство легло в основу и государственности, сформировало душу белорусского народа?

Протоиерей Александр Романчук:

Без сомнения, дело в том, что сейчас социологические исследования рисуют картину очень малой вовлеченности людей в церковную жизнь, очень малой вовлеченности. И у некоторых это рождает сомнения, а не исчезает ли вера. Вы знаете, вера, религия формируют культурные смыслы, культурный код народа. Она рисует такую картину в душе каждого человека. Эта картина состоит из противопоставлений свое-чужое, правильное-неправильное, добро-зло, важное-неважное. Этот ряд можно продолжать очень долго. И вот этот культурный код определяет всю культуру, ее направление развития, ее содержание, а культура определяет мироощущение людей. Сейчас мы получили возможность беспрепятственного исповедания своей веры. И это дает надежды на действительно взрыв культурной жизни и развития белорусского народа. Но вопрос, как мы это реализуем. Вот от этого все зависит. И вы знаете, перспективы белорусского народа огромные. Вопрос, как мы их реализуем. Но этот вопрос всегда стоит в истории перед любым народом. Олег Лепешенков:

Беларусь хотели видеть первой в истории атеистической республикой. Почему не получилось?