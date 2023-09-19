Общественный транспорт Сочи может перейти на электробусы как пилотный проект – Кондратьев

Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Сотрудничество двух стран – считайте продолжение пятничного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, обсудили и сегодня, 19 сентября, но уже в Минске и с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленный госсектор приносит лишь половину налогов в белорусский бюджет. Но это локомотив для развития. Пример – деревообработка. Вокруг больших предприятий создаются кластеры. Теперь наше машиностроение готово двигаться в направлении совместной кооперации с российским бизнесом на российской территории, но по честным белорусским правилам.