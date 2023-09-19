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Общественный транспорт Сочи может перейти на электробусы как пилотный проект – Кондратьев

19 сентября 2023 17:20
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Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Сотрудничество двух стран – считайте продолжение пятничного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, обсудили и сегодня, 19 сентября, но уже в Минске и с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленный госсектор приносит лишь половину налогов в белорусский бюджет. Но это локомотив для развития. Пример – деревообработка. Вокруг больших предприятий создаются кластеры. Теперь наше машиностроение готово двигаться в направлении совместной кооперации с российским бизнесом на российской территории, но по честным белорусским правилам.

Общественный транспорт Сочи может перейти на электробусы как пилотный проект – Кондратьев-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрю СМИ: там что-то загорелось, там загорелось. Задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы (подробнее).

Общественный транспорт Сочи может перейти на электробусы как пилотный проект – Кондратьев-4

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края:
Юг России – это экологичный регион. Мы сейчас с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем обсудили в целом возможность перехода на электробусы общественного транспорта в Сочи как пилотного проекта.

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# Беларусь-Россия # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Вениамин Кондратьев # Фотофакт

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