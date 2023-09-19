Лукашенко: Россия готова инвестировать, потому что без этих несчастных чипов трудно представить развитие

Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Сотрудничество двух стран – считайте продолжение пятничного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, обсудили и сегодня, 19 сентября, но уже в Минске и с губернатором Краснодарского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь сегодня востребована в России как никогда. Вы человек опытный, работали в центре, знаете, что было определенное недоверие к Беларуси: ну что там они могут, не могут. А сегодня оказалось, что можно: от трактора до микроэлектроники. Космические приборы, говорят, станки. Но их надо производить. Мы это сохранили, мы умеем это делать. Россияне готовы инвестировать в это немалые деньги. Потому что без этих несчастных чипов и прочего трудно представить себе развитие.

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