Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»

Есть европейцы первого сорта, а есть второго – это граждане бывшего советского блока, которые волею судеб стали членами ЕС. Правда, болгарам, литовцам и румынам дышат в спину албанцы, косовары и черные братья из Северной Африки и Ближнего Востока, которые тоже претендуют на европейское гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но даже у них шансов стать европейцами больше, чем у беглых. Паспорт гражданина Вейшнории или почему беглые собираются раздать согражданам «черные метки»? Рассуждал Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Тем, кто едет в Польшу по картам поляка или выходит замуж в ЕС, или уезжает легально работать, не нужна никакая оппозиция, они могут спокойно получить вид на жительство, а потом гражданство через несколько лет. Если эти люди не нарушали закон, они ездят туда-сюда, и проблема для них только в очередях на границе, которые создают поляки. Сколько таких людей всего? Говорят, что на консульском учете по всему миру состоит примерно 160 тысяч белорусов и большая часть в России. Наверное, людей больше, но это те, кто пользовался услугами наших диппредставительств, и их затронет принятый указ по паспортам. А вот сколько из них беглых – это большой вопрос. Говорят, что 1,5 тысячи – это лица, которые проходят по разного рода спискам здесь. Но, по данным ЕС, к ним за политубежищем обратились 5 тысяч белорусов. Понятно, что не все там активисты, многие уехали в 2020-м, посчитав, что настал хороший момент для эмиграции и можно получить какие-то бонусы, типа упрощенной процедуры и подъемные деньги. Такие потом сидели в лагерях для мигрантов и плевались.

Андрей Лазуткин:

Но есть и те, кто подавался, например, на карту поляка после 2020 года, и это могут быть как обычные люди, так и те, кто участвовал в протестах или вообще те, кто давно живет в Польше. Получается, что вроде как какой-то актив оппозиции за рубежом есть, но никто не знает, сколько его, и им никто не управляет. Хотя сами они рассказывают, что это такая миллионная белорусская диаспора, которая сбежала от Лукашенко и готова чуть ли не завтра пойти в бой на польских танках. Конечно, это не так. Но и белорусскому государству надо разобраться, что это за люди. Во-первых, все самые проблемные – не просто те, кто стоял в цепях, подрался и уехал, а именно организаторы и координаторы – находятся в Литве и собраны вокруг кабинета Вечерко.

Андрей Лазуткин:

Дело в том, что Литва – это такая операционная площадка, где находится большое американское посольство и на базе местного ДГБ американские спецслужбы много лет работают по Беларуси, на Литву замыкаются агентурный аппарат, техническая разведка и другие вещи. И, конечно, нам интересны те люди, которые уезжали именно в Литву и не подавались на польские документы, и которые совершали преступления, о которых мы, возможно, не знаем. Вот они сегодня боятся вернуться в страну и обменять паспорт. Но что происходит дальше? Удивительные вещи. На день рождения Феликса Дзержинского нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси». Оказывается, офис в Литве будет составлять реестр желающих получить такой паспорт. Что это за паспорт, никто не знает. Раньше они хотели какую-то цифровую подпись на флешке, как у юрлиц, сейчас объявлен сбор на вот такую бумагу с картинками.

Но, главное, есть список желающих получить такую бумажку. Казалось бы, зачем они это делают? Такой паспорт – это как парашют из анекдота, который волочится сзади, или как отметка на лоб, что ты иностранный шпион. Причем для любого государства, не только белорусского. Таким человеком много кто заинтересуется.

Андрей Лазуткин:

Но здесь работает совсем другая логика – это логика зарабатывания денег на белорусском направлении. Мы внимательно смотрели последние два месяца: а от кого идет эта тема с новым паспортом? И это не офисы нашей оппозиции, они все-таки не совсем дураки и понимают, что подставляют людей. А идет это от Европарламента и конкретно – от Европейской народной партии. Слышали вы про такую партию? Наверное, нет. Смысл в том, что у Евросоюза есть годовой бюджет – около 200 миллиардов евро, который утверждает Европарламент, то есть куда деньги пойдут в виде всяких грантов. И самая крупная фракция в Европарламенте – это Европейская народная партия. Это не партия в нашем смысле, а функционеры от разных государств, которые представляют свои правящие группы.

И у этих прекрасных людей есть проблема – раньше они тратили деньги, которые шли на Беларусь, через систему фондов, которые связаны с Европейской народной партией. Вот известный деятель, с которым они раньше работали, тоже бывший кандидат в президенты.

Андрей Лазуткин:

У фондов была своя отчетность – что они сделали в стране, какие деньги и кому раздавали, какие результаты получили. Понятно, написать можно что угодно, но все знали, что да, в Беларуси есть какая-то оппозиция, и деньги уходят туда, а при этом большая часть остается в ЕС в карманах правильных людей. А сегодня в Беларуси некому легально работать. Аппарат фондов – а это и НКО, и независимое наблюдение на выборах, и правозащитники, и СМИ, и операторы грантовых проектов, и оппозиционные партии – все они выброшены из страны либо запрещены. Поэтому Европейской народной партии надо создать какую-то виртуальную структуру вне Беларуси, куда можно потратить бюджетные деньги на Беларусь. Нельзя же их просто подарить Вечерко и Латушко. И вот предложена такая схема, типа «Новой Беларуси» с новыми паспортами. А там уже маячит и какая-то сеть посольств вместо белорусских, и какой-то консульский учет. Будет понятно, сколько у них людей, будет как бы единый центр – всех собирают под Вечерко и Тихановскую. Если вы не согласны, тогда либо закройте рот, либо езжайте менять паспорт в Беларусь, но не мешайте нашей схеме. То есть это логика освоения белорусских денег, и поэтому евродепутаты от Литвы роют землю: смотрите, какой у нас тут появился прекрасный проект. Хотя сами эмигранты крутят у виска: зачем это нужно, если можно сделать обычные польские или литовские документы. Но тут все сложнее.

Андрей Лазуткин:

Для нас это хорошо еще и потому, что в итоге будет понятно, сколько таких элементов на самом деле и что они из себя представляют в плане угроз – туда ведь пихают все эти батальоны Калиновского и других наемников. Станет понятно, какая часть эмиграции поддерживает группу Вечерко, а кто обычные люди, которые уехали работать. Ну и насколько вообще их можно организовать. Понятно, что мероприятия по ним и так ведутся, но сверка часов никогда не помешает. Что самое забавное в этой ситуации, здесь же надо подавать личный пример. Пусть эти люди, типа Вечерко, расскажут, почему сотрудники белорусской службы «Радио Свобода» получают американские грин-карты, а не документы какого-то придуманного государства. Наверное, американское гражданство все-таки лучше, и с американским паспортом проще ездить по миру, чем с какой-то бумажкой в пределах Литвы.