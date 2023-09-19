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Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»

19 сентября 2023 16:55
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Есть европейцы первого сорта, а есть второго – это граждане бывшего советского блока, которые волею судеб стали членами ЕС. Правда, болгарам, литовцам и румынам дышат в спину албанцы, косовары и черные братья из Северной Африки и Ближнего Востока, которые тоже претендуют на европейское гражданство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но даже у них шансов стать европейцами больше, чем у беглых.

Паспорт гражданина Вейшнории или почему беглые собираются раздать согражданам «черные метки»? Рассуждал Андрей Лазуткин.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Тем, кто едет в Польшу по картам поляка или выходит замуж в ЕС, или уезжает легально работать, не нужна никакая оппозиция, они могут спокойно получить вид на жительство, а потом гражданство через несколько лет. Если эти люди не нарушали закон, они ездят туда-сюда, и проблема для них только в очередях на границе, которые создают поляки.

Сколько таких людей всего? Говорят, что на консульском учете по всему миру состоит примерно 160 тысяч белорусов и большая часть в России. Наверное, людей больше, но это те, кто пользовался услугами наших диппредставительств, и их затронет принятый указ по паспортам.

А вот сколько из них беглых – это большой вопрос. Говорят, что 1,5 тысячи – это лица, которые проходят по разного рода спискам здесь. Но, по данным ЕС, к ним за политубежищем обратились 5 тысяч белорусов. Понятно, что не все там активисты, многие уехали в 2020-м, посчитав, что настал хороший момент для эмиграции и можно получить какие-то бонусы, типа упрощенной процедуры и подъемные деньги. Такие потом сидели в лагерях для мигрантов и плевались.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-4

Андрей Лазуткин:
Но есть и те, кто подавался, например, на карту поляка после 2020 года, и это могут быть как обычные люди, так и те, кто участвовал в протестах или вообще те, кто давно живет в Польше. Получается, что вроде как какой-то актив оппозиции за рубежом есть, но никто не знает, сколько его, и им никто не управляет. Хотя сами они рассказывают, что это такая миллионная белорусская диаспора, которая сбежала от Лукашенко и готова чуть ли не завтра пойти в бой на польских танках. Конечно, это не так.

Но и белорусскому государству надо разобраться, что это за люди. Во-первых, все самые проблемные – не просто те, кто стоял в цепях, подрался и уехал, а именно организаторы и координаторы – находятся в Литве и собраны вокруг кабинета Вечерко.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-7

Андрей Лазуткин:
Дело в том, что Литва – это такая операционная площадка, где находится большое американское посольство и на базе местного ДГБ американские спецслужбы много лет работают по Беларуси, на Литву замыкаются агентурный аппарат, техническая разведка и другие вещи. И, конечно, нам интересны те люди, которые уезжали именно в Литву и не подавались на польские документы, и которые совершали преступления, о которых мы, возможно, не знаем. Вот они сегодня боятся вернуться в страну и обменять паспорт.

Но что происходит дальше? Удивительные вещи. На день рождения Феликса Дзержинского нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси». Оказывается, офис в Литве будет составлять реестр желающих получить такой паспорт. Что это за паспорт, никто не знает. Раньше они хотели какую-то цифровую подпись на флешке, как у юрлиц, сейчас объявлен сбор на вот такую бумагу с картинками.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-10

Но, главное, есть список желающих получить такую бумажку. Казалось бы, зачем они это делают? Такой паспорт – это как парашют из анекдота, который волочится сзади, или как отметка на лоб, что ты иностранный шпион. Причем для любого государства, не только белорусского. Таким человеком много кто заинтересуется.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-13

Андрей Лазуткин:
Но здесь работает совсем другая логика – это логика зарабатывания денег на белорусском направлении. Мы внимательно смотрели последние два месяца: а от кого идет эта тема с новым паспортом? И это не офисы нашей оппозиции, они все-таки не совсем дураки и понимают, что подставляют людей. А идет это от Европарламента и конкретно – от Европейской народной партии. Слышали вы про такую партию? Наверное, нет. Смысл в том, что у Евросоюза есть годовой бюджет – около 200 миллиардов евро, который утверждает Европарламент, то есть куда деньги пойдут в виде всяких грантов. И самая крупная фракция в Европарламенте – это Европейская народная партия. Это не партия в нашем смысле, а функционеры от разных государств, которые представляют свои правящие группы.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-16

И у этих прекрасных людей есть проблема – раньше они тратили деньги, которые шли на Беларусь, через систему фондов, которые связаны с Европейской народной партией. Вот известный деятель, с которым они раньше работали, тоже бывший кандидат в президенты.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-19

Андрей Лазуткин:
У фондов была своя отчетность – что они сделали в стране, какие деньги и кому раздавали, какие результаты получили. Понятно, написать можно что угодно, но все знали, что да, в Беларуси есть какая-то оппозиция, и деньги уходят туда, а при этом большая часть остается в ЕС в карманах правильных людей.

А сегодня в Беларуси некому легально работать. Аппарат фондов – а это и НКО, и независимое наблюдение на выборах, и правозащитники, и СМИ, и операторы грантовых проектов, и оппозиционные партии – все они выброшены из страны либо запрещены. Поэтому Европейской народной партии надо создать какую-то виртуальную структуру вне Беларуси, куда можно потратить бюджетные деньги на Беларусь. Нельзя же их просто подарить Вечерко и Латушко.

И вот предложена такая схема, типа «Новой Беларуси» с новыми паспортами. А там уже маячит и какая-то сеть посольств вместо белорусских, и какой-то консульский учет. Будет понятно, сколько у них людей, будет как бы единый центр – всех собирают под Вечерко и Тихановскую. Если вы не согласны, тогда либо закройте рот, либо езжайте менять паспорт в Беларусь, но не мешайте нашей схеме. То есть это логика освоения белорусских денег, и поэтому евродепутаты от Литвы роют землю: смотрите, какой у нас тут появился прекрасный проект. Хотя сами эмигранты крутят у виска: зачем это нужно, если можно сделать обычные польские или литовские документы. Но тут все сложнее.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-22

Андрей Лазуткин:
Для нас это хорошо еще и потому, что в итоге будет понятно, сколько таких элементов на самом деле и что они из себя представляют в плане угроз – туда ведь пихают все эти батальоны Калиновского и других наемников. Станет понятно, какая часть эмиграции поддерживает группу Вечерко, а кто обычные люди, которые уехали работать. Ну и насколько вообще их можно организовать. Понятно, что мероприятия по ним и так ведутся, но сверка часов никогда не помешает.

Что самое забавное в этой ситуации, здесь же надо подавать личный пример. Пусть эти люди, типа Вечерко, расскажут, почему сотрудники белорусской службы «Радио Свобода» получают американские грин-карты, а не документы какого-то придуманного государства. Наверное, американское гражданство все-таки лучше, и с американским паспортом проще ездить по миру, чем с какой-то бумажкой в пределах Литвы.

Лазуткин: «Нам делает подарок Европарламент – там рассматривают вопрос о паспортах «Новой Беларуси»-25

Опять же, если ваши сторонники так любят США, так раздайте им всем американские паспорта. После Вьетнамской войны американцы вывезли к себе тех, кто с ними сотрудничал, и поселили в Штатах. Но нет, это не про вас. Американские паспорта будет иметь верхушка, основная масса, кому повезет – польские, а неудачники будут ходить с литовской гуманитарной визой и просроченным синим белорусским паспортом. Ну и красивой справкой, что они граждане «Новой Беларуси».

Что во всем этом радует? Уже видно, что это именно коррупционная схема, а не элемент подготовки войны против Беларуси. Президент, конечно, говорит не самоуспокаиваться, но эти люди сами копают себе яму.

А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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