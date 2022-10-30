«Я систематически сюда хожу». В Чижовке продолжает работать сельскохозяйственная ярмарка

Новости Беларуси. Аромат свежих продуктов, длинные торговые ряды и сотни довольных покупателей. В Чижовке продолжает работу большая сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. На площадке урожай с подворий фермеров со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За качество продуктов можно быть абсолютно спокойным. Прежде чем порадовать покупателей, аграрии проходят строгую проверку. Что также немаловажно – товары по доступным ценам. Яблоки начинаются от рубля, томаты – по два, за килограмм грецких орехов просят от 8 рублей. Для тех, кто устанет от покупок, организованы развлечения и фудкорт.

Анжела Голушко:

Мы приехали из деревни Усова, Копыльский район, Минская область. У нас ассортимент яблок. Это еще неполный ассортимент яблок. Сюда мы возим покуда еще четыре сорта: это Хани Крисп — очень-очень сочное яблоко, это Лигол – сладкое яблоко; и Рэд Чемпион и Чемпион. Рэд Чемпион – это клон Чемпиона. Сладкое, вкусное яблоко.

Здесь выбор очень большой на ярмарке. И цена, и вкус хорошие. Дают попробовать. Очень устраивает, и мне очень нравится. Я систематически сюда хожу. Здесь все дешевле и, мне кажется, даже качественнее. И продавцы очень любезные.