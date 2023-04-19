«Подсушить прыщи». К чему может привести неправильное лечение акне? Опыт белоруски

Акне, меланома, дерматит, псориаз, угревая сыпь и крапивница. Сегодня кожные заболевания насчитывают более 100 видов и категорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с кожей страдает около 22 % населения во всем мире. Поэтому нельзя недооценивать различные высыпания, зуд, боль, изменение цвета кожных покровов, шелушение и при любых отклонениях от нормы лучше обратиться к специалисту. О том, как диагностировать и лечить болезни кожи, правда ли, что диета спасает от акне и чем опасен загар, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Скоро лето и для вас в буквальном смысле это самая горячая пора в вопросах пигментации. Вы как-то заранее готовитесь?

Елена Рудаковская, страдает от пигментации:

Конечно, я начинаю пользоваться SPF-защитой уже в период начала активного солнца – это, наверное с марта, апреля. Пигментация меня преследовала в течение двух лет, пока я не обратилась к косметологу для решения этой проблемы. Возникла она у меня после лечения акне, как раз таки это была посттравматическая гиперпигментация. Наталья Надольская:

Как это выглядело, скажите. Во-первых, на какой части тела? Елена Рудаковская:

На лице.

Елизавета Жуковская, живет с веснушками:

Как вы лечили акне? Елена Рудаковская:

Акне лечила сразу самостоятельно, потом я просто стала плыть по течению, ждала, пока оно пройдет. Потом, к сожалению, попала в руки к… Елизавета Жуковская:

Недобросовестному специалисту? Елена Рудаковская:

Да, который не совсем правильное лечение, наверное, мне подобрал. У меня остались следы достаточно глубокие, с которыми много лет я жила, пока не нашла своего специалиста, который грамотно решил мою проблему, подобрав комплексный метод решения постакне. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что это было – уколы какие-то, таблетки?