«Подсушить прыщи». К чему может привести неправильное лечение акне? Опыт белоруски
Акне, меланома, дерматит, псориаз, угревая сыпь и крапивница. Сегодня кожные заболевания насчитывают более 100 видов и категорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с кожей страдает около 22 % населения во всем мире. Поэтому нельзя недооценивать различные высыпания, зуд, боль, изменение цвета кожных покровов, шелушение и при любых отклонениях от нормы лучше обратиться к специалисту. О том, как диагностировать и лечить болезни кожи, правда ли, что диета спасает от акне и чем опасен загар, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скоро лето и для вас в буквальном смысле это самая горячая пора в вопросах пигментации. Вы как-то заранее готовитесь?
Елена Рудаковская, страдает от пигментации:
Конечно, я начинаю пользоваться SPF-защитой уже в период начала активного солнца – это, наверное с марта, апреля. Пигментация меня преследовала в течение двух лет, пока я не обратилась к косметологу для решения этой проблемы. Возникла она у меня после лечения акне, как раз таки это была посттравматическая гиперпигментация.
Наталья Надольская:
Как это выглядело, скажите. Во-первых, на какой части тела?
Елена Рудаковская:
На лице.
Елизавета Жуковская, живет с веснушками:
Как вы лечили акне?
Елена Рудаковская:
Акне лечила сразу самостоятельно, потом я просто стала плыть по течению, ждала, пока оно пройдет. Потом, к сожалению, попала в руки к…
Елизавета Жуковская:
Недобросовестному специалисту?
Елена Рудаковская:
Да, который не совсем правильное лечение, наверное, мне подобрал. У меня остались следы достаточно глубокие, с которыми много лет я жила, пока не нашла своего специалиста, который грамотно решил мою проблему, подобрав комплексный метод решения постакне.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что это было – уколы какие-то, таблетки?
Елена Рудаковская:
Это было фотоомоложение, лазерные шлифовки.
Наталья Надольская:
Подождите, давайте вернемся. Два года вы жили с пигментацией?
Елена Рудаковская:
Два года назад я обратилась за лечением от пигментации. То есть два года назад она у меня начала проявляться активно. В течение двух лет я периодически профилактически ее лечу. До начала периода активного солнца я прохожу курсы фотоомоложения.
Елизавета Жуковская:
Как это выглядит – пятнышки, шрамики?
Елена Рудаковская:
Да, пятна. Просто такие пятна коричневые, рыженькие на лице.
Наталья Надольская:
Елена, скажите, когда у вас была проблема с пигментацией, вы загорали, как-то скрывали свою кожу от солнца?
Елена Рудаковская:
Как я вообще к пигментации пришла – маскировала солнцем акне и следы акне. Мне казалось, чем больше солнца, тем лучше это будет выглядеть, чем темнее кожа, тем меньше.
Наталья Надольская:
Как в народе говорят: подсушить прыщи.
Елена Рудаковская:
Подсушила до той степени, что столкнулась с этим видом пигментации. Поэтому сейчас только SPF, загар по минимуму. Я, в принципе, как-то не люблю загорать.
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