«Прибегают к хирургическому лечению». Как избавиться от гемангиомы, рассказал врач

Акне, меланома, дерматит, псориаз, угревая сыпь и крапивница. Сегодня кожные заболевания насчитывают более 100 видов и категорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с кожей страдает около 22 % населения во всем мире. Поэтому нельзя недооценивать различные высыпания, зуд, боль, изменение цвета кожных покровов, шелушение и при любых отклонениях от нормы лучше обратиться к специалисту. О том, как диагностировать и лечить болезни кожи, правда ли, что диета спасает от акне и чем опасен загар, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Гемангиома чем отличается? У моей дочери гемангиома. Что нужно делать?
Кирилл Единак, врач-хирург:
Гемангиома – это сосудистая опухоль, которая может быть врожденная, иногда они бывают приобретенные. Можно наблюдать пациентов в детской хирургии. Есть у нас в Минске центр гемангиом, где все пациенты, имеющие данное образование, должны находиться на учете. Они сначала проводят консервативное лечение в определенные возраста и потом уже, с течением времени, наблюдают, есть ли изменения. Если изменения положительные, то есть эти гемангиомы под действием лекарственных препаратов, физиотерапевтических методов воздействия, скажем так в кавычках, излечиваются, то получается пигментное пятно на месте этой гемангиомы. Есть методы, когда действительно уже после наблюдений, обычно это до трех лет, уже прибегают к хирургическому лечению. Потому что, во-первых, это эстетика, гемангиомы могут быть в том числе на лице. Для женщин это очень важно – не скроешь ни под каким гримом, макияжем. И в дальнейшем чтобы эти образования не перерождались в злокачественные опухоли. Потому что гемангиома считается доброкачественной опухолью, но с течением жизни она может превратиться в злокачественную.