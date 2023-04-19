«Высыпание на лице в виде прыщей». Может ли акне передаваться по наследству?
Акне, меланома, дерматит, псориаз, угревая сыпь и крапивница. Сегодня кожные заболевания насчитывают более 100 видов и категорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с кожей страдает около 22 % населения во всем мире. Поэтому нельзя недооценивать различные высыпания, зуд, боль, изменение цвета кожных покровов, шелушение и при любых отклонениях от нормы лучше обратиться к специалисту. О том, как диагностировать и лечить болезни кожи, правда ли, что диета спасает от акне и чем опасен загар, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ирина Третьякова, дерматовенеролог, косметолог:
На каждой сальной железе есть рецепторы. Первые рецепторы – это рецепторы к половым гормонам. Но есть еще другие гормоны – например, адренокортикотропный гормон, который выделяется во время стресса. Поэтому любой стресс, к сожалению, мы от них никак не защищены, будет провоцировать активацию работы сальной железы.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
То есть, давайте поясним, даже взрослые люди, 30, 40, 50 лет, во время стресса понервничав – у них может быть высыпание на лице в виде прыщей?
Ирина Третьякова:
В теории, да. Но после 25 лет сальная железа немножечко тормозит свою работу, поэтому эти проявления должны быть меньше. Но у нас после 25 лет есть возрастное акне или акне тарда, когда страдают уже гормоны в зависимости от заболеваний – например, онкологические заболевания либо поликистоз яичников. Когда есть какая-то уже проблема в организме, тогда это уже акне взрослых.
Наталья Надольская:
По наследственности передается или нет?
Ирина Третьякова:
По наследственности может передаваться количество увеличенных этих рецепторов гормонов либо гиперандрогения, когда изначально гормонов уже больше.
Наталья Надольская:
Ирина, скажите, как-то связана психика и эти кожные высыпания и заболевания?
Ирина Третьякова:
Конечно, все наши болезни от нервов, поэтому любые заболевания могут обостряться на фоне стресса. Поэтому здесь важна седативная терапия какая-то либо успокоение – заменить вредные, стрессовые привычки на более полезные.
Денис Северов, магистр психологии:
Как здорово, что со временем все больше врачей говорят о факторе стресса, как прямом, явном и чуть ли не главном, главной причине, которая объясняет многие болезни. Действительно, необычно услышать от Ирины, что все болезни от нервов.
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