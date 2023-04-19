«Дефицитные состояния». Как выявить причину высыпаний на коже?

Акне, меланома, дерматит, псориаз, угревая сыпь и крапивница. Сегодня кожные заболевания насчитывают более 100 видов и категорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с кожей страдает около 22 % населения во всем мире. Поэтому нельзя недооценивать различные высыпания, зуд, боль, изменение цвета кожных покровов, шелушение и при любых отклонениях от нормы лучше обратиться к специалисту. О том, как диагностировать и лечить болезни кожи, правда ли, что диета спасает от акне и чем опасен загар, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне интересно, как проводится диагностика все-таки этого заболевания [акне – прим. ред.]? Ведь бывает сбой гормональный какой-то, сдают анализы. Что еще?