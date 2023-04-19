«Дефицитные состояния». Как выявить причину высыпаний на коже?

Акне, меланома, дерматит, псориаз, угревая сыпь и крапивница. Сегодня кожные заболевания насчитывают более 100 видов и категорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с кожей страдает около 22 % населения во всем мире. Поэтому нельзя недооценивать различные высыпания, зуд, боль, изменение цвета кожных покровов, шелушение и при любых отклонениях от нормы лучше обратиться к специалисту. О том, как диагностировать и лечить болезни кожи, правда ли, что диета спасает от акне и чем опасен загар, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне интересно, как проводится диагностика все-таки этого заболевания [акне – прим. ред.]? Ведь бывает сбой гормональный какой-то, сдают анализы. Что еще?
Ирина Третьякова, дерматовенеролог, косметолог:
Хотя бы общие анализы крови, биохимический анализ развернутый и гормоны щитовидной железы, половые гормоны при необходимости. Это такой клинический минимум, с которым желательно прийти к нам на прием, чтобы мы уже ориентировались, есть какие-то дефицитные состояния. Витамин D, например – тоже гормоноподобный эффект оказывает. Если есть сбои какие-то, то мы назначаем.
Алеся Лакина:
Помогает ли гормональная терапия?
Ирина Третьякова:
Не всегда. К сожалению, в настоящее время те гормональные препараты, которые раньше назначались совместно с гинекологом, сейчас мы от них отказались в дерматологии. Это какие-то сложные ситуации, когда гинеколог больше за, чем мы. Только в таком случае совместно с гинекологом они будут назначаться. Но при отмене, к сожалению, может быть обострение, поэтому это не панацея сейчас.
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