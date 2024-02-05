Подписано соглашение с «АМКОДОР». Какие ещё белорусские предприятия сотрудничают с ДНР?

Наталья Никонорова, депутат Парламентского собрания союза Беларуси и России, член Совета Федерации Федерального собрания России:

Подписано соглашение с «АМКОДОР», уже есть взаимодействие с первой промышленной компанией белорусской. Они будут поставлять нам силосы для строительства элеваторов. Обсуждалась также карьерная техника, белорусские тягачи, и автобусы интересны для нас. Строительная плитка, продукция, мебель обои. Уже сегодня ДНР поставляет семена подсолнечника, готовится поставлять зерно четвертого класса. Мы уже сотрудничаем по многим направлениям. Белорусские компании уже присутствуют на территории ДНР. Многих из них интересует локализация производства, в том числе на территории ДНР, у нас действует свободная экономическая зона в соответствии с федеральным законом. Сегодня это интересно и предприятиям Беларуси. Такой огромный гигант, как МАЗ, также высказал заинтересованность в том, чтобы определенную часть сборки локализовать на территории ДНР.

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