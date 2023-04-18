Пушилин: есть очень много направлений, которые востребованы для ДНР в Беларуси

Беларусь готова оказать соответствующую помощь и поддержку жителям Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил Президент нашей страны на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР.
Беларусь готова оказать соответствующую помощь и поддержку жителям Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 18 апреля, заявил Президент нашей страны на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР.
Лукашенко – Пушилину: мы готовы оказать помощь, чтобы не чужие нам люди наконец-то перестали страдать.
Визит Дениса Пушилина в Минск скорее проработка возможного взаимодействия на перспективу. По мере возвращения жителей и мира в регион пострадавшим от боевых действий районам понадобится помощь в восстановлении.
Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ДНР:
Знаете, как раз сейчас время выстраивать ту перспективу, которая откроется перед нами через год, через два после окончания специальной военной операции. Именно сейчас выстраивать как раз те направления, то есть расставляются правильные акценты, как дальше будет развиваться Донбасс. Есть очень много направлений, которые востребованы для Донецкой Народной Республики в Республике Беларусь. Это, конечно же, и компетенции в сельском хозяйстве, для нас это важно сейчас – вывести на совершенно новый уровень сельское хозяйство в республике. Для нас очень важны некоторые аспекты промышленности. Но с учетом развития, конечно, и карьеров (а есть что добывать). Это, конечно, БелАЗ – для нас понятный завод, понятное производство. У нас есть определенное количество данной техники, которой тоже требуются и запчасти, и ремонт, и сервисное обслуживание. Каолиновая глина, которая, наоборот, востребована у белорусов. То есть акценты были на том, что будет взаимовыгодно.