Пушилин: есть очень много направлений, которые востребованы для ДНР в Беларуси

Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ДНР:

Знаете, как раз сейчас время выстраивать ту перспективу, которая откроется перед нами через год, через два после окончания специальной военной операции. Именно сейчас выстраивать как раз те направления, то есть расставляются правильные акценты, как дальше будет развиваться Донбасс. Есть очень много направлений, которые востребованы для Донецкой Народной Республики в Республике Беларусь. Это, конечно же, и компетенции в сельском хозяйстве, для нас это важно сейчас – вывести на совершенно новый уровень сельское хозяйство в республике. Для нас очень важны некоторые аспекты промышленности. Но с учетом развития, конечно, и карьеров (а есть что добывать). Это, конечно, БелАЗ – для нас понятный завод, понятное производство. У нас есть определенное количество данной техники, которой тоже требуются и запчасти, и ремонт, и сервисное обслуживание. Каолиновая глина, которая, наоборот, востребована у белорусов. То есть акценты были на том, что будет взаимовыгодно.