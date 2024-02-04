Мезенцев рассказал о работе союзного медиахолдинга: это телеканал, печатные СМИ, ресурсный центр

Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Решение принято о создании медиакомпании Союзного государства. Телеканал, печатные СМИ и, конечно, ресурсный центр по формированию интернет-контента. Российская и белорусская стороны будут взаимодействовать друг с другом, формировать кадровый состав, модель, готовить устав автономной некоммерческой организации, будут формировать творческую концепцию, будут это обсуждать. Это идет под курированием, контролем, взаимодействием Министерства цифрового развития средств массовой информации России и Министерства информации Республики Беларусь. Работа открытая, работа творческая, значит, не без споров. Работа с выходом на результат и, безусловно, самым оптимальным и разумным использованием того бюджета, который будет определен в рамках бюджета Союзного государства.

Не волнуйтесь, если медиахолдинг для людей, то никто ничего скрывать не будет и никто ничего скрывать не хочет. Всем успеха! Будем работать в партнерстве с медиакомпаниями Беларуси и России. Пытаться взять лучший опыт и поделиться своим.

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