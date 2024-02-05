Прямой эфир

Минчанка лишилась почти 300 тыс. рублей после общения с мошенниками

05 февраля 2024 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почти 300 тысяч рублей потеряла минчанка, доверившись мошенникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка лишилась почти 300 тыс. рублей после общения с мошенниками-1

Потерпевшая планировала вложить в криптовалюту деньги, вырученные после продажи наследства. Она нашла в интернете рекламное объявление о быстром заработке и через мессенджер начала общение с куратором.

Минчанка лишилась почти 300 тыс. рублей после общения с мошенниками-4

Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска:
По его указанию женщина зарегистрировалась на определенном сайте, где предлагалось заработать путем торгов. Минчанка приобретала криптовалюту на обменных биржах, а затем переводила ее по реквизитам, указанным в ее профиле. После пополнения своего баланса более чем на 50 тысяч долларов женщина захотела снять заработанные денежные средства, однако кураторы выставили требования об оплате дополнительных пошлин.

Минчанка лишилась почти 300 тыс. рублей после общения с мошенниками-7

По данному факту возбуждено уголовное дело. На минувшей неделе стало известно, что в Минске накрыли крупнейшую мошенническую сеть инвестиционных колл-центров. Под предлогом оказания брокерских услуг на протяжении 4 лет злоумышленники выманивали деньги у клиентов из стран СНГ и ЕС. Нелегальные доходы составляли сотни тысяч долларов в месяц. Задержаны около 50 человек.

# Интернет-мошенничество # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? Анонс ток-шоу «По существу»
05 февраля 2024 08:08

Легко ли купить домик в деревне за одну базовую? Анонс ток-шоу «По существу»

Делегация Камчатского края возложила цветы к монументу Победы в Минске
05 февраля 2024 07:59

Делегация Камчатского края возложила цветы к монументу Победы в Минске

Беларусь полностью отказалась от приобретения электроэнергии за рубежом
05 февраля 2024 07:13

Беларусь полностью отказалась от приобретения электроэнергии за рубежом