Минчанка лишилась почти 300 тыс. рублей после общения с мошенниками

Почти 300 тысяч рублей потеряла минчанка, доверившись мошенникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потерпевшая планировала вложить в криптовалюту деньги, вырученные после продажи наследства. Она нашла в интернете рекламное объявление о быстром заработке и через мессенджер начала общение с куратором.

Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска:

По его указанию женщина зарегистрировалась на определенном сайте, где предлагалось заработать путем торгов. Минчанка приобретала криптовалюту на обменных биржах, а затем переводила ее по реквизитам, указанным в ее профиле. После пополнения своего баланса более чем на 50 тысяч долларов женщина захотела снять заработанные денежные средства, однако кураторы выставили требования об оплате дополнительных пошлин.