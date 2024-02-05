Минчанка лишилась почти 300 тыс. рублей после общения с мошенниками

Почти 300 тысяч рублей потеряла минчанка, доверившись мошенникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 300 тысяч рублей потеряла минчанка, доверившись мошенникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потерпевшая планировала вложить в криптовалюту деньги, вырученные после продажи наследства. Она нашла в интернете рекламное объявление о быстром заработке и через мессенджер начала общение с куратором.
Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска:
По его указанию женщина зарегистрировалась на определенном сайте, где предлагалось заработать путем торгов. Минчанка приобретала криптовалюту на обменных биржах, а затем переводила ее по реквизитам, указанным в ее профиле. После пополнения своего баланса более чем на 50 тысяч долларов женщина захотела снять заработанные денежные средства, однако кураторы выставили требования об оплате дополнительных пошлин.
По данному факту возбуждено уголовное дело. На минувшей неделе стало известно, что в Минске накрыли крупнейшую мошенническую сеть инвестиционных колл-центров. Под предлогом оказания брокерских услуг на протяжении 4 лет злоумышленники выманивали деньги у клиентов из стран СНГ и ЕС. Нелегальные доходы составляли сотни тысяч долларов в месяц. Задержаны около 50 человек.