«Определённая магия рождается в артисте». Участницы ансамбля «Хорошки» рассказали о белорусском танце
Жизнь как танец. 26 января Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» отметил 50-летний юбилей. Его история началась в Могилевской области, теперь это бренд белорусского народа.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки» и Ольга Яковишена, артист балета высшей категории.
Ольга Яковишена, артист балета высшей категории:
Когда приходишь в коллектив, именно там становишься артистом. Сцена и концерты создают артиста. Постепенно у тебя появляются и сольные номера, и номера массовые. Сольные номера бывает проще танцевать, потому что ты не имеешь рядом с собой сравнения. А в номерах массовых надо жить в унисон, это определенная магия, она рождается в артисте.
Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки»:
В «Хорошках» присутствует определенная философия, я знаю, что многие артисты рассказывали, что когда пришли, на репетициях просто записывали музыку, приходили домой и слушали, пытались вникнуть в ритм. Не каждый приживается у нас. Это очень серьезная внутренняя работа. Мы за 50 лет столько всего пережили, даже в бытовом плане, в плане гастролей. Мы вместе уже по 20-25 лет, мы уже друг друга знаем с разных сторон, как семья.
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