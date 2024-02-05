«Определённая магия рождается в артисте». Участницы ансамбля «Хорошки» рассказали о белорусском танце

Жизнь как танец. 26 января Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» отметил 50-летний юбилей. Его история началась в Могилевской области, теперь это бренд белорусского народа. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Грушова, художественный руководитель Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки» и Ольга Яковишена, артист балета высшей категории.

Ольга Яковишена, артист балета высшей категории:

Когда приходишь в коллектив, именно там становишься артистом. Сцена и концерты создают артиста. Постепенно у тебя появляются и сольные номера, и номера массовые. Сольные номера бывает проще танцевать, потому что ты не имеешь рядом с собой сравнения. А в номерах массовых надо жить в унисон, это определенная магия, она рождается в артисте.