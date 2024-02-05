Учёные из Беларуси и России разработали новый класс блокаторов COVID-19
Новый класс блокаторов, позволяющих подавить размножение коронавируса, разработали ученые Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси в сотрудничестве с коллегами из Алтайского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Химическое соединение, которое разработали наши исследователи, напрямую воздействует на слабое место вируса – фермент Mpro. Именно при помощи этого белка происходит репликация вируса в организме. Подавление этого фермента приводит к блокированию процесса развития и распространения заболевания.
Юрий Пивень, заведующий лабораторией химии простагландинов Института биоорганической химии НАН Беларуси:
В целом эти соединения, которые мы разработали, высока вероятность, что они будут не токсичны для человека. Дело в том, что главная протеаза – в теле человека нет аналогичных ферментов с аналогичной активностью. Соответственно, можно ожидать, что соединения, которые блокируют главную протеазу, не будут токсичны в целом для человека. Будут блокировать распространение, размножение вируса, а для человека будет безвредны.
Подобные препараты на мировом рынке уже существуют, однако разработка наших ученых (по предварительным тестам) в разы эффективнее.