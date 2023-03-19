Андрей Мишин: Беларусь сегодня является ключевой частью щита однополярного мира, именно в это место и пытаются ударить оппоненты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

В последние полгода Киев смягчил риторику в отношении Беларуси. Он не разрывает дипломатические отношения, не называет республику соагрессором, как они же делали год назад. Явно опасаются всерьез разозлить Минск. И тут такая наглая провокация в Мачулищах… Что это, действие сил, которые способны в Украине проводить соответствующие операции без ведома Зеленского и его окружения? В любых ситуациях, где виден след украинских спецслужб, агентов, власть, естественно, умывает руки, говорит: это не мы, мы об этом не знали. Даже если мы вспоминаем подрыв «Северного потока – 2», тот же инцидент, который случился в Мачулищах. Неужели подобные операции не согласовываются в высоких кабинетах?