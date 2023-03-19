Андрей Мишин: Беларусь сегодня является ключевой частью щита однополярного мира, именно в это место и пытаются ударить оппоненты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В последние полгода Киев смягчил риторику в отношении Беларуси. Он не разрывает дипломатические отношения, не называет республику соагрессором, как они же делали год назад. Явно опасаются всерьез разозлить Минск. И тут такая наглая провокация в Мачулищах… Что это, действие сил, которые способны в Украине проводить соответствующие операции без ведома Зеленского и его окружения? В любых ситуациях, где виден след украинских спецслужб, агентов, власть, естественно, умывает руки, говорит: это не мы, мы об этом не знали. Даже если мы вспоминаем подрыв «Северного потока – 2», тот же инцидент, который случился в Мачулищах. Неужели подобные операции не согласовываются в высоких кабинетах?
Андрей Мишин, профессор, директор Киевского института мирных исследований:
Когда я служил офицером в вооруженных силах, я с этого аэродрома уходил в десант, поэтому знаю, но отвечу на двух уровнях. Прежде всего на тактическом уровне. Конфликт, который сейчас происходит на территории Украины, имеет затяжной характер. За год все это поняли. Что при этом делается? Естественно, обе стороны конфликта должны как-то менять тактику. Украина и ее партнеры хотят сделать вид, что переносят действие мифические партизаны в Российской Федерации. И свои террористические действия, чтобы запугать и влиять на психологическое состояние населения, – вот где совпадают интересы сразу и Польши, и Британии, и США. Это и территории стран Балтии. Это территория Беларуси.
Андрей Мишин:
На стратегическом уровне здесь тоже понятно. Мы видим визиты не только в Иран. Наверное, самое значимое событие этого года – это визит Александра Лукашенко в Китай. Именно Беларусь сегодня является ключевой частью щита однополярного мира, который куется в единстве России, Китая. И ключевой фактор – Беларусь. Именно в это место и пытаются ударить оппоненты.
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