«Здорово, что совершился этот ребрендинг». Изделия «Любимого Бреста» не оставили равнодушным даже главу МАРТ!

Новости Беларуси. Врачи говорят, чтобы сохранить здоровье, нужно правильно питаться. В торговом центре «Столица» возобновил работу магазин-кафе «Любимый Брест», в котором можно найти полезные и вкусные продукты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот торговый объект был в «Столице» и раньше, но за несколько месяцев обновили концепцию и ассортимент. На открытии побывала и наш корреспондент Карина Верховцева.

Первый регион – это не просто знак на автомобильном номере. Это бренд, который уже хорошо известен в нашей стране и за ее пределами. Около десятка производителей на открытии обновленного формата уже любимого всеми магазина представляют свои новинки и лучшие разработки. Некоторым из отечественных продуктов нет аналогов. Например, Лунинецкий молочный завод – первое предприятие в Беларуси, включившее в свой ассортимент продукцию для тех, у кого непереносимость белка А1.

Анастасия Свибович, начальник коммерческого отдела Лунинецкого молочного завода:

Продажи идут хорошо, людям очень нравится, получаем массу положительных отзывов. Поэтому мы очень рады.

– Я так понимаю, что это еще и экологично, потому что это стекло?

– Да, это стеклянная упаковка. Каждая точка старалась удивлять подачей и привлекала посетителей интерактивом. Брестский мясокомбинат, например, предлагал собрать идеальный бутерброд. Крутим барабан – получаем ингредиент. Все позиции отлично сочетаются между собой, создавая ту самую идеальную комбинацию.

Елена Бабич, специалист по маркетингу Пинского мясокомбината и ТМ «Пикант»:

Мы специально на открытие магазина «Любимый Брест» приготовили две новинки нашего производства. Мы их представляем впервые. Это «Брезаола Элитная». И пополнили коллекцию наших знаменитых продуктов сыровяленых – «У каждого своя история 12» с приправой карри, чесноком, паприкой.

– Это очень вкусно, правда. Помимо мясного, Брестчина славится и своим молочным изобилием. Торговый центр уж точно помнит, как за мягким кобринским мороженым в жаркую погоду выстраивались огромные очереди.

– В чем секрет все-таки?

– Мягкое мороженое, которое будет продаваться в магазине «Любимый Брест», оно сделано на коровьем молоке, сливках с добавлением сахара. Это вкус детства.

– Как тебе мороженое?

– Вкусно.

Скажем честно, скажем прямо: вкус из детства, вкус мечты!

Наше шоколадное масло очень уникальное, очень вкусное. И мы решили показать, что можно еще сделать шоколадную колбасу. Это вкус детства.

Идя в магазин, нет уже какого-то выбора. Берешь «СуперКид» для одного ребенка, для второго, для жены питьевой йогурт, для себя молочка. Так что «Савушкин» это круто!

Ароматный карамельный фонтан от «Берестейского пекаря» никого из гостей выставки не оставил равнодушным. Ведущее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий знает идеальный рецепт и найдет подход к любому покупателю.

– Девочки, как фигуру беречь с такими вкусняшками?

Юлия Юрчик, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Берестейский пекарь» :

Вы уже поздно к нам пришли, у нас было пирожное без сахара, на стевии, заменителе, который никак не влияет на нашу прекрасную, красивую фигуру. Со сметанным кремом и с масленым – очень вкусное, питательное и низкокалорийное!

Наталья Колесникович, директор филиала ОАО «Берестейский пекарь» Барановичский хлебозавод:

Если хотите выглядеть так же стройно, как и мы, то приходите к нам в «Берестейский пекарь»! В ТЦ «Столица» вновь открылся магазин продукции Брестской области. Читайте здесь. Брестчане производят треть всей пищевой продукции страны, поэтому присутствие отдельной секции по продаже продуктов именно этой области в самом центре Минска обосновано.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Брестский регион всегда славился своими традициями, особенно в переработке. Очень здорово, что совершился этот ребрендинг магазина, который был уже здесь до этого. И на самом деле это развитие того поручения, которое давал глава государства, по расширению собственной торговли, фирменной торговли в республике. Это действительно создаст хорошую конкуренцию крупным торговым сетям. И мы с Министерством монопольного регулирования и торговли будем поддерживать эту здоровую конкуренцию. И здорово, что широкий ассортимент продукции, мясо-молочной, хлебобулочной и тех нюансов, новинок, которые производит Брестский регион, он сегодня открылся.

Обновленная торговая точка получила расширенную зону кафе с современным дизайном. За чашечкой кофе посетители смогут полистать книги о городе и области. Кроме того, здесь планируется обустроить пространство для детей.

Попробовала все сыры, очень понравилось, вкусно, что-то купила, здорово.

Очень нравится, купила всего по чуть-чуть. И молочного, и мясного, и колбасу.

Много чего понравилось, особенно мороженое классное.