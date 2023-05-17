Прямой эфир

26 человек и 6 трудовых коллективов попали на районную Доску почёта в Копыле

17 мая 2023 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вклад каждого в общий успех: в Копыле обновили районную Доску почета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

26 человек и 6 трудовых коллективов попали на районную Доску почёта в Копыле-1

В числе лучших – 26 работников и 6 коллективов предприятий. Некоторых отмечают не в первый раз. Среди передовиков по традиции и Копыльский лесхоз. По итогам 2022 года предприятие стало лидером не только в районе, но и в Беларуси. Учреждение отметили за высокие производственные показатели и за охрану труда. 

26 человек и 6 трудовых коллективов попали на районную Доску почёта в Копыле-4

Светлана Малиновская, заместитель председателя Копыльского райисполкома: 
Представители, которые занесены на районную доску почета, это представители разных сфер. Это промышленность, агропромышленный комплекс, учреждения здравоохранения, образования, культуры, сфера обслуживания, торговля, связь, транспорт. Каждому человеку были высказаны личные слова благодарности за тот труд и вклад, который он внес в развитие своей отрасли и коллектива. Благодаря которым и экономика района добилась таких хороших результатов по итогам 2022 года. 

26 человек и 6 трудовых коллективов попали на районную Доску почёта в Копыле-7

В числе лучших также местный сыродельный комбинат. Сейчас предприятие расширяется: здесь разрабатывают инновационный проект по выпуску сухого молока с капиллярно-пористой структурой. 

# Работа в Беларуси # общество # Светлана Малиновская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новосибирск будет перенимать опыт Минска в создании парков и зон отдыха
17 мая 2023 14:35

Новосибирск будет перенимать опыт Минска в создании парков и зон отдыха

Немецкий атташе: выставка MILEX всегда показывает высокий уровень технического развития в Беларуси
17 мая 2023 13:56

Немецкий атташе: выставка MILEX всегда показывает высокий уровень технического развития в Беларуси

Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Беларуси
17 мая 2023 13:40

Чемпионат по служебному многоборью кинологов проходит в Беларуси