26 человек и 6 трудовых коллективов попали на районную Доску почёта в Копыле

Новости Беларуси. Вклад каждого в общий успех: в Копыле обновили районную Доску почета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В числе лучших – 26 работников и 6 коллективов предприятий. Некоторых отмечают не в первый раз. Среди передовиков по традиции и Копыльский лесхоз. По итогам 2022 года предприятие стало лидером не только в районе, но и в Беларуси. Учреждение отметили за высокие производственные показатели и за охрану труда.

Светлана Малиновская, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

Представители, которые занесены на районную доску почета, это представители разных сфер. Это промышленность, агропромышленный комплекс, учреждения здравоохранения, образования, культуры, сфера обслуживания, торговля, связь, транспорт. Каждому человеку были высказаны личные слова благодарности за тот труд и вклад, который он внес в развитие своей отрасли и коллектива. Благодаря которым и экономика района добилась таких хороших результатов по итогам 2022 года.